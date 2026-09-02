역대 4호 기록 탄생…'역시 몬스터' 류현진, 10시즌 연속 100K 달성

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 류현진(한화 이글스)가 역대 4번째 10시즌 연속 세 자릿수 탈삼진을 달성했다.

류현진은 2일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에 선발 등판했다.

올 시즌 류현진은 이날 경기 전까지 96개의 삼진을 기록하고 있었다.

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1회말 실책와 안타로 무사 1,2루 위기에 몰린 가운데 안현민과 샘 힐리어드를 모두 삼진 처리했다. 실점없이 2개의 아웃카운트를 채웠지만, 김민혁의 적시타로 결국 점수를 줬다.

2회말 다시 김민혁을 만나 삼진으로 설욕한 류현진은 4회말 선두타자로 나온 장준원을 삼진으로 돌려세웠다.

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4개의 삼진을 더하면서 류현진은 시즌 100탈삼진을 기록했다.

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2006년 KBO리그에 데뷔한 류현진은 메이저리그(2013~2023) 생활을 마치고 2024년 한화로 돌아왔다.

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복귀 후에도 꾸준하게 100개 이상의 탈삼진을 잡으면서 10시즌 연속 세 자릿수 탈삼진 기록 달성에 성공했다.

10시즌 연속 세 자릿수 탈삼진은 이강철 장원준 양현종에 이은 역대 4번째 기록이다. 최장 기록은 지난해 양현종이 달성한 11시즌 연속이다.

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수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com