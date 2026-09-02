역대 4번째 꾸준함 증명했는데…10G 연속 무승이라니, '류크라이' 지독한 '여덟수'

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] 역대 4번째 기록의 탄생. 그러나 승리는 없었다.

류현진은 2일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 경기에 선발 등판해 5이닝 7안타 1볼넷 5탈삼진 4실점(3자책)을 기록했다.

4-4로 맞선 6회말 마운드를 내려오면서 승리를 챙기지 못했다. 지난 6월11일 대전 KIA전에서 시즌 8승을 거둔 이후 10경기 연속 무승 행진이 이어졌다.

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1회말 수비 실책에 실점이 나왔다. 선두타자 최원준이 유격수 방면으로 타구를 보냈다. 유격수 심우준이 포구 후 송구 과정에서 공을 더듬으면서 출루가 이뤄졌다. 기록은 유격수 실책. 이후 김현수의 안타가 나왔다.

류현진은 안현민과 샘 힐리어드를 모두 삼진 처리했지만, 김민혁에게 안타를 맞으며 첫 실점을 했다. 김상수에게 3루수 땅볼을 이끌어내면서 추가 실점없이 이닝을 마쳤다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 2회에도 추가 실점을 허용한 한화 류현진. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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2회말 실점이 이어졌다. 허경민과 조대현에게 안타를 맞은 뒤 장준원의 희생번트로 1사 2,3루 위기에 몰렸다. 이어 최원준의 중전 안타가 나왔고, 이 과정에서 중견수 최인호가 공을 뒤로 빠트리면서 2루주자도 홈으로 들어왔다. 김현수를 2루수 뜬공으로 잡은 뒤 안현민에게 볼넷을 허용한 류현진은 힐리어드의 적시타로 4실점 째를 했다. 김민혁을 삼진으로 돌려세우면서 이닝을 마칠 수 있었다.

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3회말 삼자범퇴로 막은 류현진은 4회말 선두타자 장준원을 삼진 처리했다. 이 삼진으로 류현진은 10시즌 연속 세 자릿수 삼진을 달성했다. 이강철 장원준 양현종에 이은 역대 4번째 기록. 최장 기록은 양현종의 11시즌 연속이다. 이후 최원준에게 안타를 맞았지만, 김현수와 안현민을 범타 처리했다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 한화 강백호가 KT 소형준을 상대로 동점 3점 홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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5회초 한화 타선은 문현빈의 적시타와 강백호의 스리런 홈런으로 4-4 균형을 맞추는데 성공했다. 류현진은 5회말을 세 타자로 막았다.

투구수는 91개. 6회초 한화 타선이 침묵했고, 류현진은 결국 이번에도 승리에 닿지 못한 채 마운드를 내려와야만 했다.

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수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com