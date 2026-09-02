'짐머맨 불펜 대실패' 충격의 한화, 결국 9위로 추락…KT, 선두 삼성 0.5G 차 유지 [수원 리뷰]

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 1사 3루. 강판 당하는 한화 짐머맨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회말 솔로홈런을 날린 KT 힐리어드. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈가 연승을 타기 시작했다. 한화 이글스는 8연패에 빠지며 결국 9위까지 추락했다.

KT는 2일 수원KT위즈파크에서 열린 한화와의 홈 경기에서 9대5로 승리했다. 2위 KT는 2연승과 함께 주중 3연전 위닝시리즈 확보에 성공했다. 68승3무43패를 기록한 KT는 롯데를 제압한 선두 삼성(70승3무44패)와 0.5경기 차를 유지했다. 한화는 8연패. 49승3무64패가 됐다. SSG가 키움을 제압하면서 50승5무65패를 기록하면서 한화는 9위로 떨어졌다.

KT는 최원준(중견수)-김현수(1루수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(좌익수)-김민혁(지명타자)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-조대현(포수)-장준원(유격수)이 선발 출전했다.

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한화는 최인호(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-김태연(1루수)-허인서(포수)-황영묵(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

1회말 실책이 점수로 이어졌다. KT는 선두타자 최원준이 유격수 방면으로 타구를 보냈다. 유격수 심우준이 잘 포구했지만, 송구 과정에서 공을 한 차례 더듬으면서 결국 1루에서 세이프가 됐다. 김현수의 안타에 이어 김민혁의 적시타가 나오면서 1-0으로 KT가 리드를 잡았다.

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2회말 KT는 허경민과 조대현이 연이어 안타를 쳤다. 장준원의 희생번트로 2,3루 찬스를 잡은 KT는 최원준의 중전 안타를 쳤다. 이 과정에서 수비 실책까지 더해지면서 KT는 3-0으로 점수를 벌렸다. 이후 김현수가 2루수 뜬공으로 돌아섰지만, 안현민의 볼넷에 이어 힐리어드의 내야 안타로 4-0까지 점수를 벌렸다.

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2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 한화 강백호가 KT 소형준을 상대로 동점 3점 홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

한화는 5회초 집중력을 발휘했다. 선두타자 심우준이 안타를 치고 나간 뒤 최인호의 내야 안타가 이어졌다. 페라자의 땅볼로 만들어진 1사 1,3루 찬스. 문현빈의 적시타에 이어 강백호의 스리런 홈런이 터졌다. 점수는 4-4.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 1사 3루. 강판 당하는 한화 짐머맨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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7회초 한화의 승부수가 대실패로 돌아갔다. 올 시즌 대체 외국인선수로 와서 5경기 2패 평균자책점 14.06으로 부진한 브루스 짐머맨을 불펜으로 기용했다. 짐머맨은 안현민을 볼넷으로 내보냈고, 힐리어드를 뜬공으로 잡았지만, 김민혁에게 2루타를 맞았다. 이 과정에서 수비 실책이 다시 한 번 겹치면서 1루 주자 안현민이 홈으로 들어왔다. 결국 짐머맨은 이민우에게 마운드를 넘겨줬다.

이민우는 김상수를 볼넷으로 내보낸 뒤 허경민에게 적시타를 맞았다. 점수는 두 점 차로 벌어졌다.

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8회말 힐리어드의 홈런으로 7-4를 만든 KT는 김민혁의 3루타와 김상수 허경민 손민석의 연속 안타로 9-4까지 달아나며 승부에 쐐기를 박았다.

한화는 9회초 유민과 박정현이 각각 솔로 홈런을 날렸지만, 승부를 뒤집지 못했다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 류현진. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

KT는 소형준이 5이닝 4실점을 한 가운데 우규민(1이닝 무실점)-전용주(1이닝 무실점)-스기모토 코우키(1이닝 무실점)-이상동(⅓이닝 2실점)-김정운(⅔이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다.

한화는 류현진이 5이닝 4실점(3자책)을 한 가운데 박상원(1이닝 무실점)-짐머맨(⅓이닝 2실점)-이민우(0이닝 무실점)-조동욱(⅔이닝 무실점)-주현상(1이닝 3실점)이 차례로 등판했다. 류현진은 이날 역대 4번째 10시즌 연속 100탈삼진을 기록했지만, 웃지 못했다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com