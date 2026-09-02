"에인절스 암흑기, 얼마나 길었는지 기억도 안난다" 팬들을 대신해 감격 또 감격, 트라웃 아쉬운 마음 눈꼽만큼도 없다?

마이크 트라웃. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 에인절스의 구단주가 바뀐다는 소식을 가장 반긴 인물 중 하나가 바로 팀의 간판인 마이크 트라웃이다.

ESPN은 지난 2일(한국시각) '말도 많고 탈도 많았던 오너십 시대가 끝나고 놀라운 일이 벌어졌다. LA 에인절스 구단주 아트 모레노가 NFL(미국풋볼리그) LA 램스 구단주인 스탠 크롱키에 구단을 팔기로 합의했다'며 '소식통에 따르면 매각 대금은 40억달러(약 5조4352억원)로 올초 샌디에이고 파드리스가 팔릴 때 기록한 39억달러를 경신했다'고 보도했다.

트라웃은 이같은 구단 매각 소식을 접한 뒤 ESPN에 "굉장히 기대된다. 지금까지의 성적을 보라. (새 구단주의 능력은)이미 입증됐다"고 밝혔다. 크롱키가 구단주로 있는 프로 구단들의 성적을 두고 한 말이다.

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크롱키가 소유하고 있는 스포츠 구단은 램스 뿐만 아니라 NHL 콜로라도 애벌랜치, MLS 콜로라도 래피즈, 잉글랜드 프리미어리그 아스널 등이다. 이들의 지주회사는 '크롱키 스포츠 앤 엔터테인먼트(KSE)'다.

스탠 크롱키 신임 LA 에인절스 구단주. AP연합뉴스

LA 램스는 2016년 세인트루이스에서 LA로 연고지를 다시 옮긴 이후 두 차례 슈퍼볼에 진출했고, 올해도 슈퍼볼 진출이 유력한 팀으로 꼽힌다. 콜로라도 애벌랜치는 스탠리컵을 두 번 들어 올렸고, 덴버 너기치는 파이널 우승을 한 번 경험했다. 또한 아스날은 한 차례 잉글랜드 프리미어리그 우승을 차지했고, 콜로라도 래피즈 역시 한 차례 우승 역사를 갖고 있다.

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반면 에인절스는 최근 10년이 넘는 기간 동안 선수들은 물론 팬들도 패배에 익숙해졌다. 2014년을 끝으로 포스트시즌과는 인연이 끊어졌다. 사실상 올해까지 12년 연속 포스트시즌 진출 실패라는 불명예를 떠안았다. 30팀 중 가장 오랫동안 가을야구를 하지 못한 팀이 에인절스다.

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에인절스 팬들은 최근 몇 년 동안 "구단을 매각하라"고 끊임없이 요구해 왔다. 모레노 구단주에 대한 불신이 해가 갈수록 커졌다.

마이크 트라웃. AFP연합뉴스

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트라웃은 "우리 팬들과 몇몇 선수들의 반응, 그리고 전반적인 분위기를 보니 새로운 시작이 필요했다고 생각한다"며 "가장 중요한 것은 승리하는 문화를 되찾고 클럽하우스에 그런 분위기를 불어넣는 일"이라고 말했다. 트라웃이 마지막으로 포스트시즌 경기를 뛴 것은 12년 전인 2014년이다. 기억도 나지 않는다.

트라웃은 "분명 지난 몇 년의 세월은 실망스러웠다. 그 세월이 얼마나 길었는지 모르겠다"면서 "그러나 오늘 그 소식을 들었을 때 정말 기뻤다. 변화가 생겨서 너무 설렌다"며 반겼다. 그러면서 현 계약이 종료될 때까지 "에인절스를 지키겠다"는 자신의 신념에는 변화가 없다고도 했다.

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'모레노 시대' 때 입단한 트라웃이 '크롱키 시대'를 맞아 월드시리즈 우승 염원을 이룰 수 있을지 주목된다.

아트 모레노 에인절스 구단주. AP연합뉴스

포브스에 따르면 에인절스를 인수한 크롱키는 순자산 규모가 243억달러에 달한다. 메이저리그 구단주들 가운데 순자산 규모 1위인 뉴욕 메츠 스티븐 코헨 구단주보다 부자라는 평가다.

에인절스는 새로운 주인을 맞지만 프런트 수뇌부는 그대로 자리를 지킬 것으로 예상된다. 존 모젤리악 단장은 지난 6월 말 전임 페리 미나시안 단장 후임으로 구단 실무 책임을 맡은 직후 "구단을 매각할 계획을 갖고 있다"는 모레노의 말을 직접 들었다고 한다.

모젤리악 단장은 "대충 알고는 있었지만 (오늘 소식은)매우 놀랍다. 우리 모두에게 흥미로운 일이라고 생각한다. 변화는 내가 이곳에 온 이유였다. 최고위층에 변화가 일어날 것이라고는 생각지 못했지만, 구단 전반에 걸친 변화를 위해 노력해왔다. 이제 새로운 구단주가 온다는 걸 알게 됐고, 우리는 일상 업무를 계속 수행하며 미래를 향해 나아가야 한다"고 밝혔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com