"삼성에서 다시 뛸 수 있다" 보스 절규에 박진만 감독의 화답, 단 두가지 전제 조건이 있다

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] "유종의 미라기보다는, 7이닝 무실점이라는 최고의 피칭을 보여준 겁니다."

2일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정인 롯데 자이언츠와의 주중 시리즈 2차전을 앞둔 삼성 박진만 감독. 전날(1일) 최종전에서 역투를 펼친 대체 외국인 투수 오스틴 보스를 향한 고마움과 아쉬움이 교차했다.

보스는 전날 롯데전에서 7이닝 동안 102개의 공을 던지며 6안타 1볼넷 6탈삼진 무실점으로 완벽한 피칭을 펼쳐 팀의 3대0 승리와 6연승을 견인했다. 박 감독은 "실점하면 교체하려 했지만 무실점이었고, 직구·커터·스위퍼 구위나 제구가 전혀 흔들리지 않아 7회까지 밀어붙였다"며 "상대 타자들이 쉽게 공략할 수 없는 공이었다"고 찬사를 아끼지 않았다.

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28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

전날 경기를 마친 뒤 "삼성에서 계속 뛰어 마지막인지 몰랐다. 이 유니폼을 입고 계속 야구하고 싶다"며 절규에 가까운 안타까운 심경을 털어놓았던 보스.

박 감독 역시 감독으로서 여러가지 복잡한 감정이 교차할 수밖에 없었다.

박 감독은 "복잡한 감정이 들었던 게 사실"이라며 "팀에도 큰 도움이 됐지만, 본인 스스로 앞으로의 미래를 위해 확실한 피칭을 보여준 게임이었다. 일본 프로야구 경험이 있어서인지 상대 타자들을 분석하고 준비하는 공부하는 자세가 아주 훌륭했다"고 칭찬을 이어갔다.

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피날레 피칭을 마친 뒤 선수단에 피자 25판을 돌리며 마지막 순간까지 동료애를 잃지 않은 보스. 사진제공=삼성 라이온즈

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박진만 감독의 화답 "세상 일 모른다. 변수 생기면 다시 삼성 유니폼 입을 수도"

그렇다면 "삼성 유니폼을 더 입고 싶다"던 보스의 바람은 완전히 불가능한 꿈일까. 박 감독은 향후 재결합 가능성에 대해 열린 가능성을 언급했다.

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박 감독은 "올 시즌이 끝나면 외국인 투수진에 어떤 변수가 생길지 모른다. 어제 같은 모습으로 봤을 때는 변수가 생겼을 때 충분히 우리 팀에서 함께 할 수 있는 분위기와 여건이 될 것 같다"고 긍정적으로 전망했다.

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보스는 2일 경기에 앞서 승리 기념 피자 25판을 선수단에 돌렸다. 마지막 순간까지 동료애를 잃지 않은 모습이 뭉클함을 자아냈다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 삼성 페덱이 경기를 지켜보고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

삼성과 재결합, '희망'은 있지만… 넘어야 할 두 가지 전제

박진만 감독의 말대로 보스가 다시 삼성 유니폼을 입기 위해서는 현실적으로 크게 두 가지 전제 조건이 해결되어야 한다.

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첫째, 기존 외국인 투수진(페덱, 후라도)의 변수 발생 여부다.

어깨 부상에서 돌아오는 후라도와 에이스 페덱 중 어느 한 명이 부상이나 계약이 불발되는 등 '변수'가 생겨야만 보스를 위한 빈 자리가 만들어질 수 있다. 두 선수가 모두 건재하다면 삼성은 보스와 계약할 자리가 없다.

둘째, 타 구단의 발 빠른 영입이 없어야 한다.

KBO 규정상 대체 외국인 투수 계약이 종료되면 해당 선수는 시장에 나오게 된다.

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

잔여 시즌이 얼마 남지 않았고, 포스트시즌에 뛸 수 없는 상황이라 가능성은 조금 떨어지지만 외국인 교체 카드가 남아있는 하위팀 중 하나가 미리 계약해 버린다면, 삼성으로서는 손을 쓸 방법이 없다.

물론 대부분 팀들은 시즌 후 제로 베이스에서 기존 외국인 재계약이나 새 외국인 투수 물색에 들어가는 게 정상 수순이긴 하다.

어쨌든 보스가 다시 삼성 유니폼을 입기 위한 시나리오가 충족되기 위해서는 페덱, 후라도라는 거물투수들의 신상에 변화가 필요할 것으로 보인다.

보스는 3일 LG 트윈스와의 주말 3연전이 열리는 잠실로 이동해 삼성 선수단과 마지막 순간까지 동행을 이어갔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com