"매일 밤 잠들기 전 상상한다" 타구속도 179㎞, 미래에서 온 삼성 4번타자가 꾸는 꿈

1일 라이온즈파크에서 열린 롯데전에 앞서 인터뷰 하는 이창용. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 1군에는 미래에서 온 4번 타자가 있다.

지난달 25일 확대엔트리 때 콜업된 차세대 거포 내야수 이창용(27)이다.

매일 라팍(대구 삼성라이온즈파크) 그라운드에 가장 먼저 나와 굵은 땀방울을 흘리며 얼리 BP(배팅 파티)를 소화하는 선수. 연신 담장을 넘어가는 거대한 아치를 그려낸다.

Advertisement

이창용은 출발부터 강렬했다. 27일 키움 히어로즈전에서 날린 좌중간 2루타는 라팍을 찾은 팬들의 탄성을 자아내기에 충분했다.

당시 측정된 타구 속도는 무려 179km. 차세대 삼성 4번 타자의 가공할 파워를 직관적으로 느낄 수 있었던 묵직한 한 방이었다.

Advertisement

이창용은 당시 2루타를 떠올리며 환하게 웃었다. "엄청나게 짜릿했어요. 너무 잘 맞아서 손에 아무런 느낌조차 없었죠."자신감을 업그레이드 해준 의미 있는 한방이었다.

Advertisement

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 9회 2타점 2루타를 날린 삼성 이창용. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

퓨처스 '타점 머신'의 변신… 박석민 코치의 '돌직구'가 만든 깨달음

Advertisement

이창용은 퓨처스(2군) 리그를 폭격하던 대표적인 '타점 머신'이었다.

하지만 1군과 2군의 벽은 명확했다. 2군에서 여러 시도를 거치며 고민하던 그에게 결정적인 전환점을 제공한 이는 다름 아닌 박석민 퓨처스 타격코치였다.

Advertisement

"올해 박석민 코치님을 만난 게 제 야구 인생에서 정말 컸습니다. 코치님은 돌려 말하지 않고 팩트를 정확히 집어주시는 스타일이세요. 제가 고집이나 미련을 부리려고 할 때 세게 딱 집어주시니 '아, 이거 하면 안 되겠구나' 싶더라고요. 덕분에 미련을 버리고 과감하게 도전할 수 있었습니다."

박 코치는 확대엔트리 콜업 당시에도 "1군에 갔다고 해서 뭘 더 하려고 하지 마라. 그동안 잘 준비해 왔으니 그냥 편하게 가서 하던 대로 모든 걸 다 받아들이고 해라"라며 무거운 어깨를 가볍게 풀어줬다. 타구속도 179km 짜릿한 2루타를 친 뒤 감사 연락을 보냈을 때도 돌아온 대답은 박석민다운 쿨한 조언이었다. "똑같다. 그냥 해라. 타석에 나가면 계속 두들겨라."

이창용은 과거 미국 마이너리그(싱글A) 파견 경험 역시 1군 무대 적응에 큰 자산이 되었다고 덧붙였다. 빠른 구속과 투심, 커터, 스위퍼 등 지저분한 변구들을 미국에서 미리 겪어본 덕분에 1군 투수들의 묵직한 공에도 굴하지 않고 공격적으로 방망이를 낼 수 있게 된 것이다.

Advertisement

26일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 타격하는 삼성 이창용. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.26/

'3루수 도전'과 '주전'이라는 목표, "두들기면 열린다. 수비 부담도 과정일 뿐"

주 포지션인 1루수 뿐 아니라 3루수 수비 연습도 병행하며 쓸모를 확장해가는 중이다. 스페셜리스트를 넘어 주전 거포로 도약하기 위한 부단한 노력이다.

"요즘은 1루 수비도 디테일한 부분이 많아서 절대 쉽지 않아요. 야구에 쉬운 포지션은 없죠. 3루 수비는 스스로 약간 불안한 마음도 있지만, 이것 역시 과정이라고 생각합니다. 계속 연습하면서 두들기다 보면 언젠가 편안하게 3루에 서서 제 몫을 할 수 있는 날이 올 겁니다."

"좋은 상상은 현실이 된다" 라팍의 밤을 물들일 미래

이창용의 당초 올 시즌 목표는 '1군 20홈런'이라는 담대한 꿈이었다.

콜업 시점이 다소 늦어졌지만, 그는 실망하는 대신 팀의 '선두 확정'을 위한 든든한 조력자가 되겠다고 다짐한다.

"지금은 팀이 승리해서 1위를 확정 짓는 데 조금이라도 도움이 되는 게 최우선입니다. 대타로 나갔을 때 허무하게 물러서지 않고, 제가 만든 과정의 결과물을 타석에서 증명해내고 싶습니다."

인터뷰를 마무리하며 이창용은 매일 밤 잠들기 전 그리는 단 하나의 '이미지 트레이닝'을 언급했다. 만원 관중이 가득 찬 대구 라이온즈파크, 가장 결정적인 순간 라팍의 밤 하늘을 가르는 시원한 타구를 늘 상상한다.

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 9회 2타점 2루타를 날린 삼성 이창용. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

"잠들기 전에 매일 상상해요. 라팍은 제게 정말 꿈에 그리던 무대거든요. '여기서 가장 중요할 때 시원하게 한 방 터뜨리고 싶다'는 생각을 정말 많이 합니다. 좋은 상상은 거의 현실이 된다고 믿고 있어요. 언젠가 라팍이 제 홈런으로 뜨겁게 달아오를 그날이 꼭 올 겁니다."

가공할 179km 타구 속도를 만들어낼 수 있는 파워, 실패를 두려워하지 않는 담대함, 그리고 밤마다 라팍에서의 한 방을 꿈꾸는 염원.

그 세가지가 결합해 삼성의 미래를 책임질 '차세대 4번 타자'가 영글고 있다. 부단히 두들기고 있으니 곧 열릴 것이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com