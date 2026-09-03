시즌 첫 장타 폭발! '2루타→득점' 완전히 살아난 김하성, 작년 9월과 같다...PS 무대도 누빌 듯

김하성이 3일(한국시각) 워싱턴과의 원정경기에서 7회초 좌익선상 2루타를 날린 뒤 헤드퍼스트 슬라이딩으로 세이프되고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스 김하성이 타격감을 완전히 되찾았다.

김하성은 3일(이하 한국시각) 워싱턴 DC 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 원정경기에 9번 유격수로 출전, 4타석 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 올리며 9대0 승리에 힘을 보탰다.

특히 전날 같은 장소에서 열린 워싱턴전에서 3타수 3안타를 때리며 타격감 회복을 알린 김하성은 이날 올시즌 첫 장타인 2루타를 터뜨리며 쾌조의 컨디션을 이어갔다.

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이로써 김하성은 시즌 타율을 0.112에서 0.120(92타수 11안타), OPS는 0.314에서 0.344로 각각 끌어올렸다. 5타점, 6득점, 2도루, 출루율 0.214, 장타율 0.130.

0-0이던 3회초 1사 1루서 첫 타석에 선 김하성은 워싱턴 우완 선발 브래드 로드의 5구째 바깥쪽으로 멀리 떨어지는 86.9마일 스위퍼를 무리하게 받아치려다 빗맞으면서 2루수 땅볼로 물러났다. 0-0의 균형이 이어지던 5회 1사후에는 포수 파울플라이로 아웃됐다.

김하성이 5회말 수비를 하고 있다. AP연합뉴스

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김하성의 장타가 터진 것은 3-0으로 앞선 7회초. 1사후 우완 맥스 크래닉의 2구째 몸쪽으로 휘어 들어오는 88.8마일 슬라이더를 잡아당겨 3루수를 넘어 좌측 파울라인 안쪽에 떨어지는 타구를 날린 뒤 헤드퍼스트 슬라이딩으로 여유있게 2루에 안착했다. 올시즌 37경기 및 102타석 만에 나온 첫 장타.

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김하성은 세이프 직후 바닥을 치며 파이팅을 외쳤다. 이어 드레이크 볼드윈의 볼넷과 로날드 아쿠냐 주니어의 좌중월 3점홈런이 나오면서 김하성은 홈을 밟았다.

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8-0으로 앞선 8회 1사 2루서는 스트레이트 볼넷을 골라 출루했지만, 홈에 이르지는 못했다.

김하성과 로날드 아쿠냐 주니어가 9대0 승리 후 로파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

2연패를 끊고 93승57패를 마크한 애틀랜타는 시즌 막판 디비전시리즈 직행 티켓을 놓고 LA 다저스와 다투고 있다. NL 동부지구 1위인 애틀랜타는 2위 필라델피아 필리스와의 승차를 4게임으로 벌린 상황.

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팬그래프스는 애틀랜타의 포스트시즌 진출 확률과 클린치 바이 확률을 각각 100.0%, 27.9%로 제시했다. 디비전시리즈 직행은 어려울 지 몰라도 포스트시즌 티켓은 사실상 확보했다는 얘기다. 마침내 타격 컨디션을 제 궤도에 올린 김하성이 포스트시즌 무대를 누빌 가능성도 매우 높아졌다고 할 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com