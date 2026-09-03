호타준족 역사를 바꾼 충격적 페이스...김하성 동료, ML 역사를 바꿔버렸다

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 역사가 된 아쿠냐 주니어.

미국 메이저리그 애틀랜타 브레이브스, 김하성의 동료이자 간판스타 로날드 아쿠냐 주니어가 메이저리그 역사에 자신의 이름을 남겼다.

아쿠냐는 3일(한국시각) 내셔널스파크에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 경기에서 7회 스리런 홈런을 치며 9대0 승리를 이끌었다.

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이 홈런으로 아쿠냐는 데뷔 후 통산 200홈런 기록을 채웠다. 아쿠냐는 지난 시즌 일찌감치 통산 200도루를 채웠는데 이로써 메이저리그 역사상 200홈런-200도루를 가장 적은 경기로 기록한 선수가 됐다. 아쿠냐는 이날도 도루를 1개 추가했다. 시즌 20도루. 통산 225도루로 기록을 늘렸다.

아쿠냐가 200홈런-200도루를 채우는데 필요한 경기는 904경기였다. 이는 '호타준족 레전드' 알폰소 소리아노의 기록보다 25경기나 빠르다.

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아쿠냐는 경기 후 "내가 이 자리에 오기까지 얼마나 열심히 노력했는지 스스로 알고 있다"고 말하며 "소리아노와 함께 이 명단에 오른 자체가 영광"이라고 밝혔다.

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애틀랜타 월트 와이스 감독도 "메이저리그에서 처음 기록을 세우거나, 어떤 분야에서 상위 50위 안에 든다는 건 역사와 그걸 달성해온 사람들을 생각해볼 때 정말 놀라운 일이다. 우리는 아쿠냐의 재능을 알고 있다. 기이한 재능이다. 믿기 힘든 일을 해낼 수 있는 선수"라고 치켜세웠다.

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전날 3안타를 몰아치며 부활의 날갯짓을 폈던 김하성도 이날 9번-유격수로 선발 출전해 안타와 볼넷 멀티 출루를 기록했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com