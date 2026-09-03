'이제 그만 헤어지자는 얘기야?'…사상초유 '무단결근' 사태 장본인, 형광 모자 도발에 AZ팬들 '부글부글'

사진캡처=케텔 마르테 SNS

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[스포츠조선 고재완 기자] 팀 무단이탈로 물의를 빚고 복귀하자마자 팬들의 야유를 받았던 애리조나 다이아몬드백스의 간판스타 케텔 마르테가 이번엔 '도발적인 문구'가 적힌 모자로 SNS를 발칵 뒤집어 놓았다.

뉴욕 타임즈 산하 스포츠 매체 '디 애슬레틱(The Athletic)'은 3일(이하 한국시각) 마르테가 착용해 논란이 된 형광 녹색 모자에 대해 "모자에 적힌 문구의 의미를 전혀 알지 못했다"고 해명했다고 보도했다.

논란이 된 모자는 마르테가 복귀 직후 착용한 형광 녹색 트러커 캡이었다. 모자 전면 패치에는 '내가 불태운 다리들이 나아갈 길을 밝혀주기를(May the bridges I burn light the way)'이라는 강렬한 영문 문구가 새겨져 있었다. 서양에서 '다리를 불태운다(Burn bridges)'는 표현은 '되돌아갈 수 없도록 관계를 완전히 끊어버린다'는 의미의 관용구다.

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최근 팀 무단이탈 사태로 구단 및 동료들과 마찰을 빚었던 마르테가 이 모자를 착용하고 나타나자, 현지 언론과 팬들 사이에선 "구단과 동료들을 향해 돌아올 다리를 불태우겠다는 선전포고가 아니냐"는 격한 비판과 의혹이 쏟아졌다.

파문이 걷잡을 수 없이 커지자 마르테는 직접 진화에 나섰다. 도미니카 공화국 출신으로 영어가 유창하지 않아 평소에도 구단 스페인어 통역을 대동하는 마르테는 취재진이 문구의 의미를 설명해주자 당황한 기색을 감추지 못했다.

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마르테는 현지 매체와의 인터뷰에서 "그런 문구가 적힌 모자인지 전혀 몰랐다. 그냥 눈에 보여서 집어 들고 머리에 썼을 뿐이다. 어떤 특별한 의도나 메시지를 담은 것이 결코 아니다"라고 해명했다.

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자신의 행동을 둘러싼 불필요한 확대해석을 일축한 셈이지만, 복귀 타이밍과 맞물려 모자를 고른 경솔함에 대해 현지 팬들의 시선은 여전히 싸늘하다.

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마르테는 지난 달 19일 보스턴 레드삭스와의 펜웨이파크 원정 경기에 돌연 나타나지 않으며 파문이 시작됐다. 이후 제한 선수 명단에 들어 3경기는 무급 출장 정지가 됐고 이후 무릎 염증으로 IL(부상자 명단)에 올라 총 13일을 쉬었다. 이 가운데 카지노에서 목격되며 곤욕을 치르기도 했다.

이후 1일 필리델피아 필리스와의 홈 복귀전에서는 경기 전 취재진 인터뷰 및 클럽하우스에서 동료들에게 공식 사과했다. 하지만 복귀 첫 타석에서 홈팬들의 거센 야유 직면했고 3타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 팀은 1-2 패.

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경기 후 문제의 형광 녹색 모자 착용 모습이 SNS를 통해 확산되며 2차 논란이 점화됐다. 사태를 바라보는 팀 내부의 시선은 복잡하다. 토리 로불로 애리조나 감독은 선수의 돌출 행동을 긍정적인 방향으로 포장하며 진화에 애를 썼다.

로불로 감독은 "마르테 관련 논란에서 하루빨리 벗어나고 싶다"면서도 "문구를 긍정적으로 쪼개어 본다면, 자신이 저지른 행동에 어느 정도 책임감을 느끼고 앞으로 더 나아지고 싶다는 다짐으로 해석할 수도 있다"며 '억지 춘향' 격으로 선수를 감쌌다.

반면 클럽하우스의 리더이자 3루수인 놀란 아레나도의 반응은 사뭇 냉랭했다. 아레나도는 마르테의 복귀 미팅에 대해 묻자 "마르테는 이곳에 있고, 팀 승리를 도울 준비가 됐다. 솔직히 말해 이제 이 문제에 대해 떠드는 것도 완전히 지쳤다"며 "더 이상 말하고 싶지 않다. 우리는 단지 그라운드에 나가 야구에만 집중하고 싶을 뿐"이라고 잘라 말했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com