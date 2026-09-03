'괴물타자 이정후' 어디갔어! 3할 복귀 어렵네→5타수 무안타 침묵…SF 연장전서 5-4 '진땀승'

Sep 1, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) enters the dugout to play the Pittsburgh Pirates at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

Sep 1, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants designated hitter Bryce Eldridge (right) greets first baseman Rafael Devers (16) crossing home plate on a three run home run against the Pittsburgh Pirates during the second inning at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후의 방망이가 침묵했다. 시즌 타율은 0.282까지 하락했다. 시즌 막판 타격 페이스가 떨어지면서 3할대 타율 복귀에 애를 먹고 있다.

이정후는 3일(한국시각) 펜실베이니아주 피츠버그의 PNC파크에서 열린 피츠버그 파이리츠와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 5타수 무안타 2삼진을 기록했다.

샌프란시스코는 선발 투수로 랜든 루프를 올렸다. 타선에는 드류 길버트(중견수), 라파엘 데버스(1루수), 브라이스 엘드리지(지명타자), 터너 힐(좌익수), 이정후(우익수), 드류 카바노(포수), 네이트 퍼먼(2루수), 셰이 위트컴(3루수), 크리스티안 코스(유격수)가 선발로 나섰다.

Advertisement

이정후는 이날 삼진-삼진-뜬공-뜬공-뜬공으로 물러났다. 이정후는 부진했지만, 양팀은 치열하게 맞섰다.

PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 2: Drew Gilbert #0 of the San Francisco Giants celebrates scoring on a single off the bat of Turner Hill in the fifth inning against the Pittsburgh Pirates at PNC Park on September 2, 2026 in Pittsburgh, Pennsylvania. Joe Sargent/Getty Images/AFP (Photo by Joe Sargent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

선취점을 가져간 쪽은 샌프란시스코였다. 1회초 데버스가 상대 선발 버바 챈들러를 상대로 가운데 담장을 넘기는 솔로 아치를 그렸다. 이후 양팀 타선은 침묵했다.

Advertisement

4회말 피츠버그가 만루 상황에서 득점에 성공했다. 에스멀린 발데스의 밀어내기 볼넷으로 피츠버그가 승부를 원점으로 돌렸다.

Advertisement

샌프란시스코는 5회초 재차 달아났다. 엘드리지가 중견수 방향으로 희생플라이를 날리면서 3루에 있던 코스가 홈으로 들어왔다. 이어 힐이 우전 적시타를 터뜨리면서 2루에 있던 길버트가 홈베이스를 밟았다.

Pittsburgh Pirates pitcher M. Montgomery (46) throws in the ninth inning of the Pirates 13-12 walk off win against the San Francisco Giants at PNC Park on Tuesday, Sept. 1, 2026 in Pittsburgh. Photo by Archie Carpenter/UPI.

Advertisement

피츠버그는 이대로 무너지지 않았다. 7회말 스펜서 호위츠의 유격수 땅볼 상황에서 라파엘 플로렌스가 홈인에 성공했다. 이어 오네일 크루즈가 내야 안타에 성공하며 브라이언 레이놀즈가 득점했다. 스코어는 3-3으로 다시 동점이 됐고, 정규이닝 안에서 승부를 내지 못하며 연장전에 돌입했다.

샌프란시스코는 10회초 주자 1·3루 상황에서 엘드리지의 2루타가 터지면서 4-3으로 다시 앞서 갔다. 이어 힐의 희생플라이까지 나오면서 데버스가 홈으로 들어왔다. 점수차가 5-3까지 벌어졌다.

Advertisement

10회말 피츠버그가 반격했다. 닉 곤잘레스가 좌중간을 가르는 안타를 뽑아내면서 5-4까지 추격했다. 그러나 추가 타점을 올리지는 못했고, 샌프란시스코의 승리로 경기가 끝이 났다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com