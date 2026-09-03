'충격 꼴찌' 천하의 KIA도 당황스럽다…"살려주십시오" 오죽 답답했으면 감독은 기도까지

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. NC가 7대2로 승리했다. 경기에 패한 KIA 김도영이 아쉬움 가득한 모습으로 팬들에게 인사를 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "'살려주십시오' 이러면서 한 바퀴 돌고 왔다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 2일 창원 NC 다이노스전을 앞두고 답답한 마음을 감추지 못했다. 올 시즌 NC만 만나면 유독 안 풀리기 때문. 이 감독은 경기장에 도착하자마자 기도하는 마음으로 경기장을 한 바퀴 돌았다.

이 감독은 "일부러 야구장에 도착해서 한 바퀴를 돌아봤다. 어디 기가 안 좋은 곳이 있나 싶어서. '살려주십시오' 이러면서 돌고 왔으니 오늘은 다르지 않겠나"라고 덤덤하게 말했다.

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KIA는 그럼에도 NC에 또 졌다. 2-2로 팽팽하게 맞서다 9회말 마무리투수 이의리의 제구가 급격히 흔들리는 바람에 2사 만루 위기에 놓였고, 급히 구원 등판한 성영탁이 밀어내기 볼넷을 내줘 2대3으로 끝내기 패했다.

KIA는 올 시즌 NC와 상대 전적 2승9패를 기록했다. 6위 이하 하위권 팀 상대로 유일하게 시즌 열세를 확정했다.

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결국 타선이 터져야 돌파구를 찾을 수 있다. KIA는 올 시즌 NC 상대 팀 타율 2할2푼3리에 그치고 있다. NC를 상대한 9개 구단 가운데 꼴찌다. KIA의 시즌 팀 타율 2할7푼2리(4위)와 차이가 크다. 팀 홈런 1위(150개)의 위엄도 NC만 만나면 사라진다.

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2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, NC가 김형준의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 3대2 승리를 거두었다. 아쉬운 표정으로 그라운드른 빠져나가는 이의리의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, 김형준이 끝내기 밀어내기 볼넷을 얻어내며 기쁨을 나누고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

중심 타자들이 NC만 만나면 주춤하다. 주장 나성범만 타율 3할1푼4리, 5홈런 맹타를 휘두르고 있다. 이틀 동안 KIA는 4점을 뽑았는데, 나성범이 그중 2점을 솔로포 2개로 책임졌다. 김도영은 2할7푼8리, 해럴드 카스트로는 2할7리다. 김선빈 김태군 등 베테랑 타자들도 NC 상대로는 1할 타율에 머물러 있다.

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이 감독은 "타자들이 점수를 확 내야 한다. 한번 그래야 이 흐름이 깨지는데, 대등하게 가면 또 뭔가 느낌이 안 될 것 같고 그렇게 된다. 닥공(닥치고 공격)으로 가야 할 것 같다. 한두 점 내서는 이기는 경기 못할 것 같아서 밀어붙이려 한다"고 다짐했으나 이날도 6안타 2득점에 그쳤다.

9월 시작과 함께 난적 NC를 만나 꼬인 KIA는 3위에서 4위로 한 계단 내려앉았다. 조만간 김도영 박재현 성영탁 등 핵심 전력이 아시안게임 대표팀으로 차출된다. 전력이 약화되기 전에 가능한 많은 승수를 쌓아 둘 계획이었는데, NC만 만나면 무력해지니 답답할 따름이다.

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29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com