'前여친 집 찾아가 칼 집어들고 협박·폭행'…'1이닝 3삼진' 1순위 투수의 몰락

사진출처=소프트뱅크 호크스 홈페이지

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[스포츠조선 고재완 기자] 최고 시속 153㎞의 강속구를 뿌리며 화려하게 1군 마운드에 섰던 일본프로야구(NPB) 소프트뱅크 호크스의 '드래프트 1순위' 특급 유망주 무라카미 타이토가 전 여자친구와 지인을 폭행하고 흉기로 협박한 혐의로 경찰에 피소돼 일본 열도가 발칵 뒤집혔다.

일본 유력 주간지 '주간문춘(週刊文春)' 인터넷판은 2일 무라카미가 지난 7월 4일 전 여자친구 A씨의 자택에 무단 침입해 A씨와 그의 남성 지인에게 무차별적인 폭행과 협박을 가했다고 보도했다.

문춘온라인 보도에 따르면 무라카미와 20대 직장인 A씨는 지난해 6월부터 교제하다 올해 7월 3일 결별했다. 사건은 이별 바로 다음 날인 7월 4일 오후에 벌어졌다. A씨가 집에서 고교 시절부터 알고 지내던 남성 친구에게 결별 관련 고민을 상담하던 도중, 무라카미가 과거 돌려주지 않았던 아파트 보조키(여분 열쇠)를 이용해 무단으로 문을 열고 들어온 것.

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현장에서 다른 남성을 목격한 무라카미는 격분해 욕설을 퍼부으며 극단적인 폭력을 행사했다. 무라카미는 "너 대체 누구냐", "길거리도 못 걸어 다니게 만들어 버리겠다", "야구선수라는 입장 따위 상관없다"고 고성을 질렀다.

차분하게 대화하자고 달래는 남성 지인의 멱살을 잡고 목을 졸랐으며, 주먹을 휘둘러 지인의 귀가 찢어지는 상처를 입혔다. 주방에서 칼을 집어 들고 "죽여버린다"고 위협했으며, 이를 말리던 전 여자친구 A씨를 밀쳐 계단에서 넘어뜨렸다.

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이 사건으로 A씨는 전치 1주의 신체적 상해와 함께 '급성 스트레스 반응' 진단을 받았고, 곧바로 후쿠오카현 경찰청 중앙경찰서에 피해 신고서를 정식 제출했다.

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문춘온라인의 폭로는 여기서 그치지 않았다.

사진출처=소프트뱅크 호크스 홈페이지

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매체는 무라카미가 또 다른 전 여자친구 B씨와의 관계에서도 심각한 사생활 문제를 일으켰다고 보도했다. B씨가 임신 사실을 알리자 무라카미가 "세상에 알려지는 순간 내 인생은 끝난다. 아이를 낳는다는 건 선택지에 넣지 말아 달라"며 30만 엔(약 280만 원)을 송금했고, 결국 B씨가 중절 수술을 받았다는 폭로가 추가로 터져 나오며 논란은 걷잡을 수 없이 번지고 있다.

무라카미는 고베 고료학원고 출신으로 2024년 신인 드래프트 1순위로 소프트뱅크에 입단한 팀 내 최고의 파이어볼러 유망주다. 입단 첫해 허리와 팔꿈치 부상으로 재활에 전념했던 그는 올해 지난 달 15일 라쿠텐 골든이글스를 상대로 1군 데뷔전을 치렀고, 당시 1이닝 동안 세 타자를 연속 탈삼진으로 처리하는 완벽한 피칭을 펼치며 '소프트뱅크의 차세대 에이스'로 주목받았다.

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그러나 이번 보도로 무라카미가 데뷔전을 치르기 불과 한 달 전 흉기 위협과 폭행으로 경찰에 입건될 위기에 처해 있었다는 사실이 드러났다.

파문이 확산되자 소프트뱅크 구단은 "무라카미는 이미 기사 내용을 팀에 보고했다. 관련 당사자들 간에 인식의 차이가 있으며, 현재 해당 개인은 법적 대리인을 통해 이 문제를 처리하고 있다"면서도 "선수 개인 및 관계자의 사생활에 관한 사항에 대해서는 답변을 삼가겠다"고 즉답을 피했다. 하지만 일본 현지 팬들과 야구계는 범죄 수준의 폭력과 협박 혐의에 침묵으로 일관하는 구단의 태도를 강하게 비판하고 있으며, 무라카미에 대한 중징계와 퇴단 요구까지 빗발치고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com