11승 도와줬는데 LAD 어쩌나, 라우어 팔꿈치 부상 IL 등재...8월 이후 ERA 8.41의 이유

LA 다저스 에릭 라우어가 지난 2일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]온갖 궂은 일을 맡아 LA 다저스 마운드의 버팀목 역할을 했던 좌완 에릭 라우어가 부상자 명단(IL)에 올랐다.

라우어의 복귀 시점은 10월 이후로 예상되고 있어 본인이나 다저스에 비상이 걸렸다.

다저스는 3일(이하 한국시각) 왼쪽 팔꿈치 염좌 진단을 받은 에릭 라우어를 15일 IL에 올리고, 우완 릴리버 블레이크 트라이넨(오른쪽 팔꿈치)을 60일 IL에서 해제했다. 아울러 오른쪽 팔꿈치 통증이 길어지고 있는 윌 클라인은 60일 IL로 이관했다. 클라인은 포스트시즌에는 돌아올 수 있을 전망이다.

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에릭 라우어. AP연합뉴스

라우어는 전날 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 선발등판해 3이닝 동안 홈런 2개를 포함해 8안타와 1볼넷 1사구를 내주고 7실점하며 패전을 안았다.

라우어는 토론토 블루제이스 시절인 지난 4월 12일 미네소타 트윈스를 상대로 선발로 나가 5⅓이닝 5안타 5볼넷 7실점한 적이 있다. 이후 약 5개월 만에 최악의 피칭을 한 것이다. 팔꿈치가 정상이 아니었다. 8월 이후 5경기 평균자책점이 8.41로 악화된 이유로 보여진다.

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지난 5월 토론토에서 이적한 뒤 로테이션 뒷 부분을 맡아 꾸준히 제 역할을 해왔던 라우어의 이탈로 다저스는 시즌 막판 레이스에 차질이 빚어지게 됐다.

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라우어는 다저스에서 14경기(선발 12경기)에 등판해 72이닝을 던져 7승2패, 평균자책점 4.50을 마크했다. 그가 등판한 경기에서 다저스는 11승3패로 호조를 보였다. 전날 세인트루이스전을 제외하면 7승1패, 평균자책점 3.78의 성적이다.

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이제 다저스에서 안정감을 주는 고정 선발투수는 야마모토 요시노부, 태릭 스쿠벌, 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우 4명만 남았다. 이들은 다저스 로테이션의 '빅4'로 포스트시즌을 책임진다고 보면 된다.

2024년 10월 25일 삼성과의 한국시리즈 3차전에 등판한 KIA 에릭 라우어. 스포츠조선 DB

그러나 그 뒤로 받치는 라우어가 빠지면서 9월 로테이션이 삐걱거리게 생겼다. 데이브 로버츠 감독은 트리플A에서 에밋 시언을 불러올려 보강한다는 계획이다. 그러나 시언을 당장 쓸 수는 없는 상황이라 오는 7일 워싱턴 내셔널스전 선발이 마땅치 않아 불펜게임을 해야 할 판이다.

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다른 선발투수들 중 사사키 로키는 오른손 중지에 물집이 생겨 지난달 28일 15일 IL에 올라 있고, 오타니 쇼헤이는 왼무릎 통증과 오른팔 이두근 통증이 지속되고 있어 시즌 내 마운드 복귀가 불투명하다. 사사키가 이번 홈 9연전 이후 복귀한다면 시언과 함께 다저스는 6인 로테이션을 재가동할 수 있다.

라우어는 2024년 KIA 타이거즈에서 잠시 활약하며 우승에 힘을 보탠 경력을 갖고 있다. 그해 8월 초 KIA 로테이션에 합류해 7경기에서 34⅔이닝을 던져 2승2패, 평균자책점 4.93, 37탈삼진을 올렸고, 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 3차전에 선발등판해 5이닝 5안타 8탈삼진 2실점의 역투를 펼쳤다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com