50홈런-158타점 해도 MVP 놓칠 수 있다, 역대 가장 억울한 2인자는 누구? [SC포커스]

23일 서울 고척스카이돔에서 열린 KIA 타이거즈와 키움 히어로즈의 경기. 3회초 1사 김도영이 솔로포를 친 후 환호하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.23/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

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[스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈 르윈 디아즈는 지난시즌 50홈런 158타점을 올렸다. 프로야구 역대 최초의 50홈런-150타점 동시 달성이자 2015년 이후 10년만의 50홈런 타자의 탄생이었다. 타율 3할1푼4리, OPS(출루율+장타율) 1.025 역시 훌륭했다.

하지만 시즌 MVP는 한화 이글스를 한국시리즈로 이끈 코디 폰세에게 돌아갔다. 폰세는 29경기에 등판, 29경기 180⅔이닝을 책임지며 17승1패, 평균자책점 1.89의 압도적인 투구를 펼쳤다. 그 결과 다승, 평균자책점, 탈삼진(252개)에 승률까지 투수 4관왕을 휩쓸었다. 1996년 구대성, 2011년 윤석민 이후 역대 3번째이자 외국인 투수 최초의 4관왕이었다. 개막 17연승, 단일 시즌 최다 탈삼진, 정규이닝 최다 탈삼진(18개) 신기록은 덤.

올해는 어떨까. 타자는 KIA 타이거즈 김도영과 LG 트윈스 오스틴, 삼성 라이온즈 구자욱 등이 나란히 질주하는 반면, 투수는 두산 베어스 곽빈의 독주 양상이다.

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24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 5회초 폰세가 디아즈를 삼진 처리하며 이닝을 끝낸 후 관중석의 팬들을 향해 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.24/

27일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 6회 삼성 디아즈가 키움 원종현을 상대로 만루홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 디아즈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.27/

김도영은 타율 3할2리에 39홈런(1위) 98타점(4위) 장타율 6할3푼3리(2위) OPS 1.038(2위) 득점 99개(1위) 등 토종 거포의 강렬한 존재감을 뽐내고 있다. 특히 이승엽을 넘어 최연소 40홈런에 도전장을 던진 상황.

오스틴은 홈런에서 한발 뒤처진 대신 한수 위의 밸런스가 돋보인다. 타율 3할4푼(3위) 홈런 35개(2위) 타점 111개(1위) 안타 153개(3위) 득점 95개(2위)에 출루율 4할2푼7리(3위) 장타율 6할5푼6리(1위) OPS 1.083(1위) 등 도루를 제외한 전 부문에서 토털패키지의 면모가 인상적이다.

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폭풍 같은 상승세의 8월을 보낸 구자욱 역시 1위를 달리는 3할5푼9리의 타율, 4할4푼3리 출루율을 앞세워 최다안타 131개(7위) 타점 90개(7위) 등 다른 기록을 보완하는 모양새. 홈런은 14개에 불과하지만, 장타율은 5할6푼2리로 오스틴-김도영에 이어 3위에 올라있다. OPS 역시 마찬가지로 3위다.

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곽빈은 11승(3위)에선 조금 아쉽지만, 141이닝(2위) 탈삼진 169개(1위) 평균자책점 2.36(1위) 등 투수 부문만큼은 평정한 모양새. 이 기세를 몰아 MVP를 따낼 수 있을지가 관심거리다.

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 8회초 2타점 2루타를 날린 삼성 구자욱. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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이들은 시즌 막바지 한층 더 치열해진 순위싸움의 중심에 선 선수들이기도 하다. 삼성과 함께 선두 다툼 중인 KT 위즈의 경우 최원준과 힐리어드가 MVP 경쟁에 도전장을 내밀었지만, 확실한 타이틀이 없어 이들보다 뒤처진다는 평가.

특히 오스틴이나 곽빈은 말 그대로 생애 최고의 시즌을 맞이한 만큼, MVP를 놓칠 경우 꽤나 아쉬운 케이스로 역사에 남을 전망. 김도영과 곽빈의 경우 아이치-나고야 아시안게임 출전으로 인해 누적 기록에서 손해를 본다는 점도 중요한 변수다.

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과거의 경우 2003년 심정수(현대 유니콘스)가 가장 안타까운 경우로 꼽힌다. 타율 3할3푼5리 53홈런(2위) 142타점(2위) 출루율 4할7푼8리(1위) 장타율 7할2푼(1위) OPS 1.198(1위)를 기록했지만, 아시아 신기록(56홈런) 프로야구 신기록(144타점)의 이승엽(삼성)에게 MVP를 내줬다.

2010년 류현진(한화 이글스)은 25경기 192⅔이닝(1위)을 소화하며 16승(2위) 187탈삼진(1위) 평균자책점 1.82(1위)의 무시무시한 성적을 냈다. 선동열을 제외하면 역대 KBO리그 투수의 최고 시즌, 21세기 최초 1점대 평균자책점이란 찬란한 한해였다.

2003년 8월 16일 현대-삼성 3회말 무사 3번 심정수 우월 솔로홈런. 스포츠조선DB

20100523 23일 대전 한밭야구장 류현진. 스포츠조선DB

11일 오후 창원 마산야구장에서 2015 프로야구 넥센과 NC의 경기가 열렸다. 6회초 1루에 진출한 넥센 박병호가 NC 테임즈와 이야기를 나누고 있다. 스포츠조선DB

하지만 이해 시즌 MVP는 '타격 7관왕'의 이대호(롯데 자이언츠)였다. 이대호는 타율 3할6푼4리, 출루율 4할4푼4리, 장타율 6할6푼7리, 44홈런, 99득점, 174안타(이상 1위)로 도루를 제외한 타격 전부문을 휩쓸었다. 그 결과가 바로 류현진을 꺾은 시즌 MVP 수상이었다.

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2015년 박병호(넥센 히어로즈)는 53홈런(1위) 146타점(1위), 4년 연속 홈런-타점 1위라는 신기원을 달성하는 한편 최다 타점 신기록까지 더한 괴물이었다. 하지만 이해 MVP는 KBO 역사상 첫 40(홈런)-40(도루) 클럽의 주인공이자 타율 3할8푼1리, 출루율 4할9푼7리, 장타율 7할9푼, 득점 170개(이상 1위)의 타격 4관왕 에릭 테임즈(NC 다이노스)였다.

2026년의 영광을 차지할 선수, 혹은 역대급 피해자로 남을 선수는 누가 될까. 정규시즌은 이제 팀별로 21~31경기만을 남겨두고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com