'보스라도 영입해라' 갑자기 터져나오는 NC 이적설, 현실적 가능성 있나 없나

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회 이닝을 마친 삼성 선발 보스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[스포츠조선 김용 기자] 보스의 NC행, 현실적 가능성은?

정말 타이밍이 기가 막히다. 갑작스러운 연승 행진으로 지난해 일궈낸 '가을의 기적' 2탄을 써내릴 가능성이 커지고 있다. 그런 가운데 외국인 선수가 아프다. 그런데 손쉽게 데려올 수준급 투수가 있다. 전격 이적이 가능할까.

NC 다이노스가 파죽의 5연승을 달리고 있다. 꺼져가던 가을야구 불씨가 살아나고 있다. 지난해 정규시즌 막판 기적의 9연승으로 극적 포스트시즌에 합류한 기억이 있는 팀이라, 올해 행보도 결코 가볍게 볼 수 없다.

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그런데 악재가 있다. 외국인 투수 테일러가 어깨가 불편하다고 호소한 것. 그런데 상황이 매우 애매하다. 선수는 아프다는데, 검진 결과는 아무 이상이 없다. 그런데 선수가 당분간 등판에 대한 확답을 주지 못하고 있다. 차라리 부상이 확실히 보여 못 던지겠다고 하면 받아들이면 되는데, 그게 아니니 골치가 아프다. 그렇다고 아프다는 선수를 무리하게 내보낼 수도 없다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

그러니 삼성 라이온즈에서 뛴 단기 대체 보스라도 데려와야 하는 것 아니냐는 얘기가 나온다. 충분히 설득력 있는 얘기다. 보스는 삼성에서의 임무를 마치고 이별하게 됐다. 첫 3경기 패전이었지만, 뒤에 3경기는 2승을 거뒀다. 특히 1일 롯데 자이언츠와의 마지막 경기는 7이닝 무실점. 점점 KBO리그에 적응하는 모습을 보여줬다.

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단기 대체 선수는 곧바로 다른 팀 이적이 가능하다. 규정상 보스가 플레이오프에서는 뛸 수 없지만, 지금 분위기를 탔는데 외국인 선수 이탈로 상승세가 꺾인다 생각하면 그것도 너무 아까운 일이 될 수 있다. 그러니 보스라도 데려와 정규시즌 마지막 승부수를 던져야 하는 것 아니냐는 것이다.

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25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

하지만 정작 NC는 별 생각이 없는 듯. NC 사정에 정통한 관계자는 "보스 영입, 새 외국인 선수 영입에 대한 움직임은 없는 것으로 알고 있다"고 전했다. 일단 테일러가 의학적 소견이 없으니, 상태를 더 살피는 게 우선이라는 것.

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또 보스 영입에도 장애물이 있다. 부상 단기 대체로 데려오면 일이 간단히 풀릴 수도 있는데, 테일러는 엄밀히 말하면 부상이 아니다. 진단서 없이 단기 대체는 불가능하다. 이럴 경우 테일러를 완전 교체해야 하는데, 이건 너무 모험수가 될 수 있다.

과연, 보스는 이대로 한국을 떠나게 되는 것일까.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com