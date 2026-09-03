"안타 당 40만 달러" 조롱은 어디로? '끝내기 영웅'의 반등, 포기했던 FA몸값 가을활약에 달렸다

Atlanta Braves' Ha-Seong Kim runs towards third base on a double by Drake Baldwin during the third inning of a baseball game against the Washington Nationals, Tuesday, Sept. 1, 2026, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

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[스포츠조선 정현석 기자]불과 일주일 전까지만 해도 현지 매체와 전담 기자들의 시선은 싸늘하다 못해 냉혹했다.

"안타 1개당 40만 달러를 벌고 있다"는 자극적인 조롱과 함께 방출 대기(DFA) 위기설이 끊임없이 나돌았다.

하지만 애틀랜타 김하성은 실력으로 이러한 조롱과 비판을 완벽히 잠재웠다.

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극적인 끝내기 안타부터 109마일(약 175.4km) 총알 타구, 그리고 시즌 첫 장타까지 터뜨리며 화려한 반전 드라마를 쓰고 있다.

Aug 27, 2026; Cumberland, Georgia, USA; Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) can not catch a double hit by Los Angeles Dodgers shortstop Mookie Betts (50) (not shown) during the fourth inning at Truist Park. Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images

"이해할 수 없는 잔류" 여름 내내 냉혹했던 시선

김하성의 2026시즌 출발은 혹독했다.

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지난 1월 빙판길 사고로 오른손 중지 파열 수술을 받은 여파로 5월에야 뒤늦게 복귀했지만, 극심한 타격 슬럼프 속에 타율이 0.068까지 곤두박질쳤다.

현지 언론은 고액 연봉에 미치지 못하는 타격 성적을 신랄하게 지적하며 "안타 1개당 40만 달러짜리 선수"라는 거센 비판을 쏟아냈다. 급기야 8월 말 구단이 호르헤 마테오를 방출하면서까지 김하성을 로스터에 잔류시키자, MLB.com 전담 기자를 비롯한 현지 취재진은 "김하성을 남긴 결정을 도저히 이해할 수 없다"라며 작심 비판을 퍼부었다.

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신인 짐 자비스의 도약과 맞물려 김하성이 주전 유격수 자리를 내주고 입지가 크게 줄어들 것이란 암울한 전망이 지배적이었다.

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Atlanta Braves pinch-hitter Ha-Seong Kim, center, is mobbed by teammates Victor Mederos, left, and Mauricio Dubon, right, after Kim hit a game-winning RBI single against the Los Angeles Dodgers during the ninth inning of a baseball game, Wednesday, Aug. 26, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

올가을, 40만 달러 짜리 안타 보여줄게, 다저스전부터 시작된 반등

하지만 김하성의 반격은 가장 극적인 순간 시작됐다.

지난달 27일(이하 한국시각) LA 다저스전, 9회말 대타로 타석에 들어선 김하성은 극적인 결승 끝내기 안타를 터뜨렸다. 현지 언론 '야후스포츠'는 "가장 극적인 방식으로 비판자들을 침묵시켰으며, 구단이 왜 그를 로스터에 남겨뒀는지에 대한 의구심을 완전히 잠재웠다"는 극찬으로 돌아섰다.

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Atlanta Braves pinch-hitter Ha-Seong Kim hits a game-winning RBI single against the Los Angeles Dodgers during the ninth inning of a baseball game, Wednesday, Aug. 26, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Erik S. Lesser)

상승세는 9월로 이어졌다.

2일 워싱턴 내셔널스전에서는 9번 유격수로 선발 출전, 353일 만에 3안타 경기를 펼쳤다. 특히 타구 속도 109마일(약 175.4km)에 달하는 벼락 같은 강한 타구를 생산하며 현지 중계진으로부터 "지금 타석에서 이 선수보다 뜨거운 타자는 없다"는 찬사를 받았다. 2회 오티스의 안타성 타구를 멋진 호수비로 아웃시키는 등 공수에서 활약했다.

3일 워싱턴전에서도 9번 유격수로 선발 출전, 시즌 첫 2루타(장타)를 작렬시키는 등 멀티 출루와 득점을 올리며 타율을 0.120까지 끌어올렸다.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 01: Brady House #12 of the Washington Nationals is forced out at second base in the first inning by Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves at Nationals Park on September 01, 2026 in Washington, DC. Greg Fiume/Getty Images/AFP (Photo by Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

'가을야구' 활약에 달린 FA 시장 가치 제고

시즌 종료 후 FA 시장에 나가게 되는 김하성에게 이번 반등은 매우 중요한 전환점이 될 전망이다.

부상 악재를 털어내고 "리그 최정상급 수비력과 결정력을 갖춘 엘리트 내야수"라는 본연의 가치를 다시 입증하고 있기 때문이다.

무엇보다 지구 선두를 달리며 포스트시즌 진출이 유력한 애틀랜타 브레이브스 입장에서 김하성의 부활은 천군만마다. 가을야구라는 큰 무대에서 김하성이 가진 풍부한 빅리그 경험과 살아난 타격감, 명품 수비는 팀의 포스트시즌 잔혹사를 끊어낼 핵심 열쇠가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 가을활약은 김하성의 시장 가치 제고에도 큰 여파를 미칠 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com