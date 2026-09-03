'14타수 연속 무안타' 이정후 3할 가능성은? 0.282+X, 남은 22G에서 이렇게 치면 된다

샌프란시스코 자이언츠 이정후. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]차갑게 식어버린 타격감을 시즌 막판 끌어올리기란 여간 어려운 게 아니다. 체력이 바닥나는 시점, 타율 3할을 유지하기 어려운 이유다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 타율 3할에서 급격히 멀어지고 있다. 최근 무안타가 속출하고 있기 때문이다.

3일(이하 한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 원정경기에 5번 우익수로 출전한 이정후는 5타수 무안타로 부진했다. 삼진을 두 번 당했다. 타격감이 바닥에 떨어진 지 꽤 된 듯하다.

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최근 3경기 연속 무안타인데, 16타석에서 14타수 무안타 2볼넷 1득점을 기록했다. 그 직전 0.291이었던 타율이 0.282(485타수 137안타)로 하락했다. OPS는 0.736으로 리그 평균(0.719)에 가까워지고 있다. 시즌 막판으로 갈수록 평균적인 타자로 자리잡는 형국이다.

이정후가 3일(한국시각) 피츠버그전에서 연장 10회초 득점을 올리고 들어오는 라파엘 데버스에 손을 내밀어 환영하고 있다. Imagn Images연합뉴스

최근 7경기에서 24타수 4안타(0.167)를 쳤다. 규정타석을 채운 122명 중 101위다. 같은 기간 타율이 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 0.087(23타수 2안타)로 119위, 애리조나 다이아몬드백스 코빈 캐롤이 0.077(26타수 2안타)로 121위이니 별 문제 아니냐는 의견이 나올 법 하지만, 이들은 컨택트 히터인 이정후와는 다른 'OPS형' 타자들이다. 홈런 및 볼넷을 많이 기록하는 타자들이다. 안타 몇 경기 못 쳤다고 신뢰를 잃는 유형은 아니라는 소리다. 반면 이정후는 안타를 치지 못하면 가치가 뚝 떨어질 수밖에 없다.

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이정후는 2회초 선두타자로 나가 우완 버바 챈들러에 3구 삼진을 당했다. 1,2구 한복판 공을 놓친 뒤 3구째 97.6마일 직구가 몸쪽을 파고들자 그대로 지켜봐 루킹 삼진이 선언됐다. 이정후가 헬멧을 두들겨 ABS를 신청했지만, 존에 걸친 것으로 나타났다.

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4회에도 선두타자로 들어선 이정후는 또 3구 삼진을 당했다. 이번에는 챈들러의 3구째 89.2마일 커브가 몸쪽 스트라이크존을 스쳤다. 이정후의 올시즌 52번째 삼진으로 3구 삼진은 14번째다. 챈들러를 상대로 이전까지 3타수 2안타(2루타 1개 포함)로 잘 쳤는데, 그가 이정후를 제대로 파악하고 나선 모양이다.

이정후가 3일(한국시각) 피츠버그전 승리 후 좌익수 터너 힐, 중견수 조나 콕스와 기쁨을 나누고 있다. Imagn Images연합뉴스

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3-1로 앞선 5회 2사 1,3루 찬스에서는 좌익수 뜬공으로 물러났다. 볼카운트 1B1S에서 챈들러의 3구째 한복판으로 날아든 98.2마일 빠른 공을 힘차게 받아쳤지만, 살짝 밀리면서 좌측으로 높이 떴다.

8회에는 우완 카르멘 모진스키의 3구째 한가운데 93.1마일 커터를 잘 끌어당겼으나, 발사각 36도, 타구속도 95.5마일로 날아가다 비거리 335피트 지점에서 우익수에 잡혔다.

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그리고 5-3으로 앞선 연장 10회초에는 2사 3루서 강속구 우완투수로 한때 동료였던 카밀로 도발의 슬라이더를 잘 밀어친 것이 좌익수 정면이 됐다. 타구속도는 93.1마일. 샌프란시스코가 5대3으로 승리하는 과정에서 이정후는 보탬이 되지 못한 셈이다.

지금까지의 시즌 페이스를 적용해 3할 타율로 시즌을 마감하기 위한 조건을 계산해 봤다. 경기 평균 3.8타수에 남은 22경기에 모두 출전한다고 가정할 경우 이정후는 타율 4할5리(84타수 34안타)를 쳐야 한다.

현실적으로 불가능하다고 봐야 한다. 이정후는 첫 풀타임 시즌인 지난해 타율 0.266(560타수 149안타)를 기록했다. 월간 타율이 8월 0.300, 9~10월 0.315였다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com