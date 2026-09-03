[오피셜] '김도영 대기록 어쩌나' 창원 KIA-NC전 우천 취소…"정비 2시간 이상" 폭우에 막혔다

3일 창원NC파크에서 열릴 예정이던 KIA와 NC의 경기가 우천으로 취소됐다. 취소된 경기는 추후 편성될 예정이다. 전광판에 취소에 대한 안내가 나타나고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] 벌써 3번째다. KIA 타이거즈 김도영의 역대 최연소 40홈런 도전이 비로 또 한번 미뤄졌다.

3일 창원NC파크에서 열릴 예정이었던 KIA와 NC 다이노스의 경기가 많은 비로 취소됐다. 오후 3시를 기점으로 떨어지기 시작한 비가 폭우로 바뀌면서 외야까지 물바다가 됐다. 예보에 없던 비구름이 갑자기 생겼고, 한 시간 넘게 폭우가 지속됐다. 결국 KBO는 오후 4시 10분 우천 취소를 결정했다.

이호준 NC 감독은 "그라운드 정비 이야기를 들어보니까 정비를 시작하면 2시간 이상 걸린다고 하더라. 외야는 배수가 안 돼서 정비가 어렵다. 첨벙첨벙할 정도로 빗물이 많이 고였다"며 우려를 표했다.

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2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 3회초 볼넷으로 1루에 나섰던 김도영이 무득점으로 공수가 교대되자 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 6회초 김도영이 중견수 방면 큼지막한 타구를 날렸으나 NC 중견수 천재환이 잡아내며 플라이 아웃이 되지 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

KIA 김도영은 역대 최연소 40홈런 타이틀에 도전하고 있다. 오는 6일까지 홈런 하나만 더 추가하면 '국민타자' 이승엽을 넘어선다. 이승엽은 1999년 나이 22세 11개월 5일로 역대 최연소 40홈런을 달성했다. 그해 이승엽은 54홈런으로 홈런왕까지 차지했다.

김도영은 지난달 26일 광주 롯데 자이언츠전에서 시즌 39호포를 친 이후 3경기째 침묵을 유지하고 있다. 그사이 2경기가 우천 취소됐고, 이날까지 3경기째 비에 대기록 도전이 막혔다.

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KIA로선 비 덕분에 안 좋은 흐름을 끊게 됐다. KIA는 1일과 2일 모두 NC에 패해 상대 전적 2승9패 시즌 열세를 확정한 상태였다. 3위에서 4위로 한 계단 내려앉아 반등이 절실했는데, 이날 휴식으로 분위기 전환의 계기를 마련했다.

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3일 창원NC파크에서 KIA와 NC의 경기가 예정되어 있는 가운데 그라운드에 많은 비가 내려 방수포가 깔려있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com