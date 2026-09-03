'5점차 뼈아픈 역전패' 키움 "오랜만에 외인 홈런포 터졌는데 아쉬워…필승조 아직 믿는다" [고척 현장]

고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "어제 3, 4번 타자(데이비슨·히우라)가 동반 홈런을 치며 분위기를 완전히 가져왔는데, 마무리가 잘 안 돼 아쉬운 경기가 됐다."

전날 5점 차 리드를 지키지 못하고 7회와 9회 불펜 난조로 6대9 역전패를 당했지만, 키움 히어로즈 설종진 감독은 경기 후반을 책임지는 불펜 투수들을 향한 믿음을 거두지 않았다. 충격적인 역전패 뒤에 찾아올 수 있는 투수진의 사기 저하를 경계하며, 기존 필승조 체제를 신뢰하는 동시에 부상 복귀 자원과 영건들을 활용해 불펜의 힘을 보강하겠다는 복안이다.

설 감독은 3일 서울 고척스카이돔에서 열리는 SSG 랜더스와의 주중 3연전 마지막 경기를 앞두고 취재진과 만나 전날 경기의 아쉬움을 털어놓으며 향후 불펜 운용 구상을 명확히 밝혔다.

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키움은 전날(2일) 6-1로 앞선 7회 필승조 윤석원과 조영건이 4실점을 허용했고, 9회에는 믿었던 가나쿠보 유토마저 아웃카운트 하나 못잡고 4실점(3자책)으로 무너지며 뼈아픈 역전패를 안았다.

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설 감독은 "어제 오랜만에 외국인 타자들이 홈런을 터뜨려주며 우리가 원했던 경기 플랜대로 흘러갔는데, 뒷문 정리가 잘 안 돼 너무나 아쉬운 경기가 됐다"라고 입을 열었다.

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

필승조 운용에 대해서는 "지금 현재로서는 이강준, 조영건, 윤석원, 가나쿠보 유토 체제로 계속 가야 한다고 본다"라며 한두 경기 결과가 안 좋았다고 해서 필승조를 흔들기보다는, 기존 선수들이 자신감을 되찾고 자기 공을 던질 수 있도록 신뢰를 보내는 것이 우선이라고 강조했다.

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기존 필승조에 과부하가 걸리지 않도록 퓨처스리그에서 실전 감각을 조율 중인 베테랑 투수 원종현의 1군 복귀 시점도 구체화했다.

설 감독은 "원종현이 이번 주 퓨처스리그 경기에 등판할 예정"이라며 "토요일부터 시작되는 퓨처스 일정을 통해 투구 내용을 면밀히 체크한 뒤, 빠르면 다음 주 화요일 1군 엔트리 등록을 고려하고 있다"라고 밝혔다.

산전수전을 다 겪은 베테랑 원종현이 합류한다면 흔들리는 경기 후반 마운드에 묵직한 안정감을 불어넣어 줄 것으로 기대를 모은다.

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2006년생으로 지난 해 입단한 우완투수 임진묵에 대한 기대도 있다. "퓨처스리그에서 봤을 때도 150㎞를 던진 적이 없었는데, 최근 1군 등판에서 150㎞를 찍었다. 어깨 상태가 좋아지면서 고교 시절 본인의 폼을 되찾았고, 밸런스가 잡히니 스피드가 눈에 띄게 올랐다. 지금의 좋은 밸런스를 유지한다면 앞으로 더 많은 기회를 줄 생각이다."

한편 3일 키움은 서건창(2루수)-추재현(중견수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-김웅빈(지명타자)-김건희(포수)-박찬혁(우익수)-여동욱(3루수)-권혁빈(유격수) 순으로 타석에 선다. 선발투수는 박준현이다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 키움 조영건이 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

고재완 기자 star77@sportschosun.com