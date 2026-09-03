김원형 감독, '한일전 빅게임피처'에 엄중한 메시지 → "포수가 무슨 책임인가. 그런데 혼나는 건 포수다" [잠실 현장]

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드를 찾은 두산 정재훈 코치가 선발 최승용을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 최승용이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 김원형 두산 베어스 감독이 좌완 선발요원 최승용에게 엄중한 메시지를 전했다. 꾸준히 선발 등판 기회가 주어지면 성장하는 모습을 보여줘야 한다며 분발을 촉구했다.

김 감독은 3일 잠실 LG전을 앞두고 최승용이 정신이 번쩍 들도록 따끔한 조언을 남겼다.

최승용은 2일 잠실 LG전 선발로 나와 4이닝 4실점을 기록했다. 2회부터 4회까지는 잘 던졌지만 1회에만 4점을 준 게 패착이었다. 두산은 1대5로 졌다. 최승용은 올해 21경기 100⅓이닝 3승 11패 평균자책점 5.74를 기록했다.

Advertisement

김 감독은 "1회에 점수를 줄 수는 있다. 그런데 제가 조금 화가 났던 부분은 안타를 맞고 이런 게 아니고 2스트라이크 이후에 너무 가운데 몰리는 공을 던졌다는 것이다. 목적이 명확한 공을 던져야 한다. 패스트볼이든 변화구든 다 가운데로 몰렸다"고 지적했다.

유인을 하려면 확실하게 유인을 해야 한다는 이야기다.

Advertisement

김 감독은 "포수가 무슨 잘못인가. 그래도 혼나는 건 포수다. 그냥 조금 더 움직여 달라고 말했다. (윤)준호가 경험이 없다 보니까 투수들을 믿고 한다. 하지만 볼 하나가 가운데 들어오느냐 조금 코스로 들어오느냐에 따라서 정타가 나오느냐 빗맞느냐 싸움이다. 포수가 더 확실하게 움직여주면 투수가 코스에 던질 확률이 높아진다. 그렇게 안 움직여주니까 가운데 오지 않느냐고 포수한테 말했다"며 미안해 했다.

Advertisement

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 최승용이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

그래도 투수는 정확하게 던져야 한다.

Advertisement

김 감독은 "가운데로 오면 첫 번째가 투수 잘못이다. 그 미스를 그나마 줄일 수 있도록 움직여주는 게 포수의 역할이다. 하지만 최승용이 1년차 2년차도 아니고 벌써 6년차다. 두산 베어스에서 올해까지 5년 동안 계속 선발 기회를 받았다. 계속 똑같은 발전 없는 모습들은 승용이도 한 번 더 생각을 해야 한다. 시즌 준비를 더 잘 해야 될 것 같다"고 애정을 담아 충고했다.

최승용은 2021 신인드래프트 2차 2라운드 전체 20번에 뽑혔다. 2024년 프리미어12 때에는 한일전 선발 중책을 맡기도 했다. 프로 통산 153경기 466⅓이닝 16승 31패 평균자책점 4.84를 기록했다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com