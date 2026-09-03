6연패 롯데, 칼 뽑았다 '윤동희 한태양' 말소, '손호영 조세진' 콜업

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회초 롯데 윤동희가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]연패 탈출이 시급한 롯데 자이언츠가 주요 엔트리에 변화를 주며 분위기 반전에 나섰다.

롯데는 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 내야수 손호영과 외야수 조세진을 1군 엔트리에 전격 등록했다. 내야수 한태양과 외야수 윤동희가 1군 엔트리에서 말소됐다.

장타로 타선에 활력을 불어넣어 줄 손호영과 조세진의 합류로 롯데는 살짝 침체됐던 라인업에 힘을 불어넣을 수 있을 것으로 기대된다. 이날 롯데는 선발 비슬리를 앞세워 6연패 탈출에 도전한다.

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8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 손호영이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

롯데는 이날 황성빈(중견수) 나승엽(1루수) 레이예스(좌익수) 한동희(지명타자) 고승민(2루수) 전민재(유격수) 노진혁(3루수) 손성빈(포수) 장두성(우익수)으로 선발 라인업을 짰다.

한태양 대신 노진혁이 투입됐고, 윤동희 자리에 장두성이 하위타선의 돌파구 임무를 맡았다.

엔트리 개편과 함께 라인업에 변화를 준 롯데가 삼성 토종 에이스 원태인을 상대로 연패를 끊고 반등의 계기를 마련할 수 있을지 관심이 모아진다.