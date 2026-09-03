고우석 오늘 바로 나갈 수도 있다! → 염경엽 감독 "컨디션 되면 세이브 상황에 나간다" [잠실 현장]

메이저리그 도전을 마치고 친정팀 LG에 돌아온 고우석이 3일 잠실구장에서 복귀 인터뷰를 했다. 고우석이 포즈를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

메이저리그 도전을 마치고 친정팀 LG에 돌아온 고우석이 3일 잠실구장에서 복귀 인터뷰를 했다. 고우석이 포즈를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 고우석 등판 가능성을 열어뒀다.

염 감독은 3일 잠실 두산 베어스전을 앞두고 컨디션에 따라서 고우석이 출전할 수도 있다고 밝혔다.

고우석은 미국에서 1일 저녁 귀국해 2일 LG와 계약했다. 3일 잠실에 합류해 불펜투구를 실시했다.

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시차적응이 완전히 완료되기에는 다소 촉박한 기간이라 컨디션 점검이 필수다.

염 감독은 "컨디션 체크를 해봐야 한다. 불펜 투구를 마치면 면담을 할 예정이다. 그때 이야기를 해 보고 나갈지 안 나갈지 정하겠다"고 설명했다.

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상황이 된다면 고우석은 바로 승부처에 출격한다. LG 필승조 우강훈 케네디 손주영이 이날 전원 휴식이다.

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염 감독은 "지면 나갈 일이 없다. 세이브 상황이 되고 컨디션이 괜찮다고 하면 나갈 것"이라고 조건을 달았다.

메이저리그 도전을 마치고 친정팀 LG에 돌아온 고우석이 3일 잠실구장에서 복귀 인터뷰를 했다. 고우석이 취재진 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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마무리 보직 변경은 일단 계획하지 않았다. 고우석은 포스트시즌에 뛰지 못한다. 올해 임시 마무리를 맡은 손주영이 계속 자리를 지키는 편이 낫다.

염 감독은 "포스트시즌도 있기 때문에 세이브는 (손)주영이가 간다. (고)우석이는 중간에서 1이닝, 상황에 따라서 2이닝도 던질 수 있다. 2이닝은 많지는 않을 것이다. 많아야 네 타자, 다섯 타자 정도 생각한다"고 내다봤다.

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선발 박시원 이후 김진수 이우찬 김영우 등이 중요한 순간에 나갈 것으로 보인다. 장현식과 김진성도 곧 부상을 털고 돌아온다. LG가 시즌 막바지에 천군만마를 얻었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com