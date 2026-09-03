'9위 추락' 한화, 보스 영입 관심없다! "가을야구 경쟁팀 아냐" 김경문 감독의 답답한 속내 [수원현장]

25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 1회말 키움 김건희가 삼성 보스를 상대로 1타점 적시타를 날렸다. 선취점을 허용한 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 뒤늦게 폼이 올라왔다. 인상적인 경기내용이 거듭됐다. 그런데 갈 곳이 마땅찮다.

삼성 라이온즈와의 동행 막바지에 이른 외국인 투수 오스틴 보스 이야기다.

3일 수원KT위즈파크에서 만난 김경문 한화 이글스 감독은 "우린 지금 가을야구 경쟁을 하는 입장이 아니다"라서 혹시나 모를 보스 영입 가능성을 일축했다.

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김경문 감독은 브루스 짐머맨의 향후 활용에 대해 "남은 시즌에는 불펜으로만 쓸 예정이다. 황준서나 강건우 같은 투수들에게 (선발)기회가 주어질 것"이라고 설명했다.

보스는 지난 1일 롯데전(7이닝 무실점)이 삼성에서의 마지막 등판이었다. 후라도가 복귀전을 치르는 오는 6일에 정식으로 웨이버공시가 될 예정이다.

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김경문 감독은 보스 영입 가능성에 대한 질문에 "나는 잘 모르겠다"고 선을 그었다.

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이어 "우리 시즌은 이제 다 끝나간다. 혹시 포스트시즌 진출을 위해 싸우고 있다면 혹시 모르겠는데…"라며 "지금은 어린 선수들을 키워야하는 상황"이라고 덧붙였다.

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이제 9월에 접어든 만큼 보스를 영입하더라도 가을야구에는 뛸 수 없다. 5강과 그렇지 못한 팀 간의 차이도 꽤나 벌어진 상황.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 1사 3루. 강판 당하는 한화 짐머맨. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

특히 한화는 최근 8연패 수렁에 빠지면서 9위까지 내려앉았다. 현재로선 5강팀이 가을야구에 등판할 수 없는 보스를 영입할리는 만무하다. 특별히 순위경쟁에 있어 보스 영입이라는 극단적인 한수가 필요한 팀도 보이지 않는다.

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그렇다면 어차피 가을야구는 어려워진 하위권 팀, 외국인 투수 한명이 너무 부진한 가운데 우울한 시즌 막바지의 터닝포인트를 원하거나, 내년 시즌까지 한꺼번에 준비하는 팀에겐 보스가 좋은 매물이 될 수 있다.

다년 계약 형태로 이번시즌내 영입하면 경쟁에서도 앞설 수 있고, 보류권도 가질 수 있다. 때문에 롯데 자이언츠나 한화 이글스, 최근 테일러가 1군에서 제외된 NC 다이노스 등이 보스를 영입할 가능성에 관심이 쏠리고 있다. 그 대상이 될 수 있다.

하지만 김경문 감독은 한화가 보스를 영입할 입장은 아니라고 답했다. 짐머맨을 불펜으로 돌리고 빈 선발 한자리는 젊은 토종 선발을 육성하는 기회로 삼겠다고 강조했다.

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이날 1군 엔트리에서 빠진 이상규에 대해서는 "데뷔 후 사실상 첫 시즌이다. 구속도 예전만큼 나오지 않고 있다. 혹시라도 아프면 안되니까"라고 답했다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com