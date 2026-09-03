AG 대표팀 앞두고 2군행 날벼락, 김태형 감독의 작심 쓴소리, 콕 짚은 타격 지표 "보여줘야 할 게 있다"[대구현장]

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 타격하는 롯데 윤동희. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]6연패에 빠지며 분위기 반전이 시급한 롯데 자이언츠가 엔트리에 변화를 줬다.

롯데는 3일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와의 원정 경기를 앞두고 내야수 손호영과 외야수 조세진을 1군에 콜업하고, 내야수 한태양과 외야수 윤동희를 엔트리에서 말소했다.

타선의 활력을 되살리기 위해 장타력을 갖춘 손호영과 조세진을 콜업한 롯데는 이날 외인 선발 제레미 비슬리를 내세워 6연패 탈출에 도전한다.

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선발 라인업 역시 황성빈(중견수)-나승엽(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(지명타자)-고승민(2루수)-전민재(유격수)-노진혁(3루수)-손성빈(포수)-장두성(우익수)으로 변화를 줬다.

한태양 자리에 노진혁이, 윤동희 자리에는 장두성이 투입됐다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 윤동희가 타격 훈련을 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

대표팀 소집 앞두고 2군행, 김태형 감독 "장거리 타자도 아닌데…"

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무엇보다 눈길을 끈 대목은 아시안게임(AG) 국가대표 출격 및 출전을 앞둔 간판 외야수 윤동희의 2군행이다.

경기 전 취재진과 만난 김태형 감독은 윤동희와 한태양의 말소 배경을 두고 작심한 듯 쓴소리를 내뱉었다.

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김 감독은 "두 선수는 지금 내려가서 뭔가 좀 더 해봐야 될 것 같다"며 "지금 여기다 두고 경기에 내보내는 게 중요한 게 아닌 것 같다. 본인들도 조금 더 깨닫고 야구를 해야 한다"고 언급했다.

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이어 "자기들 야구가 있겠지만, 상황이 되면 조금 더 해보려는 의지와 태도가 보여야 한다"며 "모두가 기대하고 원하는 모습이 있지 않나. 결과가 나오지 않더라도 어떠한 상황에서 팀이 원하는 역할을 해주려는 모습을 보여줘야 한다"고 쓴소리를 했다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 윤동희가 타격 훈련을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

특히 김 감독은 윤동희의 타격 지표 중 아쉬운 부분으로 삼진 비율을 집었다.

그는 "장거리 타자가 아닌데 삼진 비율이 다소 많았다. 그 부분이 많이 아쉽다"라며 타석에서의 접근법에 대한 과제를 던졌다.

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윤동희는 이번 시즌 장타율 대비 높은 삼진 비율로 고전하고 있다. 75경기 249타수60안타(0.241) 5홈런, 24타점, 장타율 0.353에 73삼진, 31볼넷을 기록중이다.

담장을 쉽게 넘기는 타자가 아님에도 타석당 삼진 비율이 높아 선구안 및 정타 생산력에서 아쉬운 기록을 남기고 있다.

10일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 롯데 조세진이 타격 훈련을 하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.10/

"좋은 걸 많이 가진 조세진" 콜업 선수들을 향한 기대

말소된 선수들을 향해 쓴소리를 한 김태형 감독은 새로 1군에 합류한 선수들에게는 기대를 숨기지 않았다.

김 감독은 콜업된 거포 외야수 조세진을 언급하며 "앞으로 보여줄 좋은 것들을 많이 가지고 있는 선수"라며 "생각보다 발도 괜찮고, 송구 능력이나 외야 수비도 양호하다. 여기에 파워까지 갖추고 있어 좋다"고 긍정 평가했다.

올시즌 세번째 콜업된 조세진은 퓨처스리그 19경기에서 0.319의 타율과 2홈런, 16타점, 장타율 0.472, 출루율 0.390을 기록한 바 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com