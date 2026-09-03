"좌타자 공략법 물어봤죠" 머리싸움에서 졌다! 동점 쓰리런 '아픔' 극복…"굿 스윙!" 대범한 축하 [수원현장]

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 한화 강백호가 KT 소형준을 상대로 동점 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 한화 강백호가 KT 소형준을 상대로 동점 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 김영록 기자] "너 때문에 (소)형준이 한방에 갔잖아!"

3일 수원 KT위즈파크. 경기전 취재진과 만난 이강철 KT 위즈 감독에게 슬그머니 한화 이글스 강백호가 다가왔다. 이강철 감독은 웃는 얼굴로 부러 진저리를 치며 그를 밀어냈다.

강백호는 2018년 2차 1라운드(전체 1번)에 KT 유니폼을 입었고, 이강철 감독은 2019년부터 부임했다. 두 사람은 지난해까지 7년간 한솥밥을 먹었다.

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강백호는 지난 겨울 4년 100억원의 FA 계약을 맺고 한화로 유니폼을 갈아입었다. 올시즌 홈런 28개로 전체 4위, 국내 타자 중 홈런 2위(1위 KIA 김도영)를 달리며 100억원이 아깝지 않은 존재감을 보여주는 강백호다.

그리고 전날, 강백호는 한화가 1-4로 뒤지던 5회말 KT 선발 소형준을 상대로 동점 3점홈런을 쏘아올렸다. 소형준의 시즌 7승 도전에 실패하는 순간이었다.

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이날 강백호는 미소를 띠며 허리를 숙였다. 이강철 감독은 "너 때문에 어제 형준이 등판 경기 망쳤다"며 투덜대면서도 따뜻한 시선으로 옛 제자를 바라봤다.

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강백호는 뒤이어 전 소속팀 동료들과 반갑게 인사를 주고받았다. 소형준은 전날의 홈런을 떠올리며 강백호를 향해 "굿 스윙!"이란 칭찬을 건넸고, 두 사람을 비롯해 오원석, 요나단 페라자 등 여러 선수가 어우러져 화기애애하게 대화를 나눴다.

16일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 선수들 훈련 지켜보는 KT 이강철 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.16/

전날 홈런 승부에 대해 화기애애하게 의견을 주고받는 소형준(오른쪽)과 강백호(가운데), 페라자. 김영록 기자

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소형준은 "요즘 좌타자 상대로 홈런을 좀 맞았다. (강백호-페라자와)좌타자를 어떻게 상대하는게 좋을까. 무슨 생각을 하면서 치냐 이런 이야기를 나눴다"면서 "(강)백호 형은 어제 구위가 좋아서 힘있는 공을 노렸다고 한다. 난 나름대로 그럴 것 같아서 가볍게, 로케이션에 초점을 맞춰서 투심을 던졌는데 결과적으로 홈런을 맞았다"며 아쉬움을 드러냈다.

"어제 투구밸런스는 좋았다. 컨디션이 한참 안 좋은 시기도 있었는데, 이제 올라오는 상황인 것 같다. (굿 스윙이란 칭찬에 대해서는)백호 형이 잘 친 홈런이었다. 그래서 '굿 스윙'이라고 칭찬을 해줬다."

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com