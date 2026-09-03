"귀신에 씌었나"…KIA 논란의 교체, 왜 이게 다 2승9패 때문인가

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, 이의리가 마운드를 내려가고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "귀신에 씌었나. 모르겠다."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 3일 창원 NC 다이노스전이 갑작스런 폭우로 취소된 가운데 전날 침통했던 끝내기 패배 장면을 되돌아봤다.

KIA는 2-2로 맞선 9회말 마무리투수 이의리를 올렸는데, 23구 가운데 볼이 16개에 이를 정도로 제구가 흔들렸다. 2사 만루 위기에서 김형준과 승부할 때는 1, 2구가 말도 안 되게 벗어나는 볼이 되자 KIA 벤치는 가만히 둘 수 없었다. KIA 불펜에서 스트라이크를 던지는 능력이 가장 빼어난 성영탁으로 교체했는데 결과는 밀어내기 볼넷이었다.

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아무리 성영탁이라 해도 2볼을 안고 만루 위기를 막는 것은 분명 쉽지 않다. 맞더라도 마무리인 이의리가 직접 결과를 보도록 두는 게 정석이지만, 이의리는 아직 전문 클로저가 아니기에 이 감독의 머릿속이 복잡할 수밖에 없었다.

게다가 상대는 올해 KIA의 천적 NC였다. 2승9패로 상대 전적이 너무 밀리다 보니, KIA도 이의리의 공이 날리고 있는데 아무 조치도 취하지 않고 놔둘 수가 없었다.

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이 감독은 "(이의리는) 정말 요만큼씩 벗어나서 계속 볼이 찍히더라. 보더라인에 걸려 있었는데, 정말 요만큼씩 빠져서 볼이라고 하더라. 운이 없었다. NC는 전사민이나 신영우나 정말 모서리에 걸려 있었다. 그게 다 (스트라이크로) 찍히니까 귀신이 씌었나. 모르겠다"며 허탈해했다.

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이 감독은 이어 "어제(2일)는 (이)의리를 놔두는 게 확률이 더 나을지, 아니면 (성)영탁이한테 그래도 스트라이크를 던져서 방망이에 맞혀서 어떻게든 상황이 벌어지게 하는 게 나을지 고민하다 붙으려 했다. 의리의 공 2개가 다 빠지길래 스트라이크를 던지기가 어려울 것 같아서 코치랑 이야기도 하고, 바꾸자고 했다. 뭔가 안 해보고 기다리려고 하니까 그랬다. 우리가 심리적으로 이겨낼 수도 있고, 못 이겨낼 수도 있겠으나 어떻게든 방망이에 맞히게 해서 승부를 내야겠다 싶었다. 다른 상황, 다른 팀들과 할 때는 그냥 믿고 놔둘 것"이라고 덧붙였다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 등판한 이의리가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. KIA 이범호 감독이 생각에 잠겨 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.29/

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이 감독은 또 "밸런스나 공 던지는 게 나빠 보이지는 않았다. 당연히 그런 상황에 마무리가 올라왔으면 마무리가 승부를 봐야 하는 상황이었다. 공 2개가 너무 말도 안 되게 오길래 공이 안 눌리는 것 같아서 그러면 볼이 될 확률이 높겠다 싶으니까. 영탁이가 스트라이크를 던져서 승부를 보는 게 낫지 않을까 확률적으로 따진 것이다. 공이 낮게 왔으면 놔뒀을 것"이라고 강조했다.

9회말 선두타자 이우성의 타구가 중견수 앞 안타가 되는 장면도 불운했다. 평소 중견수 김호령이면 슬라이딩 캐치로 잡을 타구였는데, 잔디에 걸리는 바람에 공이 글러브에서 튕겨 나갔다.

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이 감독은 "창원 잔디가 여름에 잘 살아남는 잔디로 바뀌었다고 들었다. 슬라이딩할 때 미끄러져야 하는데, 잔디에 딱 박히니까 글러브에 맞은 것이다. (김호령이) 다이빙해서 놓치거나 글러브에 맞고 튀어서 실수하는 애가 아니다. 쭉 미끄러지면서 잡혀야 하는데. 잡혔으면 아무 문제 없이 끝났을 것이라 생각한다"고 말했다.

이의리를 향한 이 감독의 믿음은 달라지지 않았다. 시즌 끝날 때까지 KIA의 마무리는 이의리다.

이 감독은 "의리가 겪고 넘어가야 할 상황이라 생각한다. 의리가 이겨내면 좋은 마무리 투수가 되는 것이다. 내년에 선발로 쓸지 마무리를 할지는 모르겠지만, 본인이 더 하고 싶은 자리가 분명 있을 것이다. 앞으로를 위해서 중요한 경험이라 생각한다"고 밝혔다.

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2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, NC가 김형준의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 3대2 승리를 거두었다. 아쉬워하는 이의리와 그를 다독이는 올러의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com