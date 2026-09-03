'악, 손목!' 이러다 진짜 큰일 날라, 롯데 새 안방마님, 이틀연속 손 부상 교체 수모

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 3회초 2사 1,2루 나승엽의 안타때 2루주자 손성빈이 홈으로 파고들다 태그아웃되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] 손성빈 수난시대다.

롯데 자이언츠의 새 안방마님 손성빈이 이틀 연속 손 통증으로 경기 중 교체됐다.

손성빈은 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에 8번 포수로 선발 출전했으나, 3회초 주루 과정에서 손목 부상을 입고 경기에서 빠졌다.

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팀이 6연패 탈출을 위해 배수의 진을 친 날, 손성빈은 3회초 첫 타석에서 삼성 선발 원태인을 상대로 시원한 좌전 안타를 쳐내며 물꼬를 텄다. 장두성 후속타로 2루를 밟은 손성빈은 나승엽의 우전 안타 때 3루를 돌아 과감하게 홈으로 쇄도했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 3회초 2사 1,2루 나승엽의 안타때 2루주자 손성빈이 홈으로 파고들다 태그아웃되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

하지만 삼성 우익수는 강견의 김성윤이었다.

정확한 보살 레이저 송구가 홈으로 전달됐고, 공을 답고 홈플레이트를 블로킹한 포수 강민호의 왼쪽 다리에 헤드퍼스트 슬라이딩을 시도한 왼손에 문제가 발생했다. 슬라이딩하던 손성빈의 왼손이 베이스와 강민호의 태그 과정에서 꺾이고 만 것. 판정은 아웃. 레이예스가 홈 블로킹을 문제 삼으며 비디오판독을 요구했지만 번복은 없었다.

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손성빈은 통증을 호소했고, 롯데 벤치는 즉각 3회말 수비 시작과 함께 포수를 박건우로 교체했다.

롯데 구단 관계자는 "손성빈 선수는 3회초 홈 슬라이딩 과정에서 왼쪽 손목이 꺾였다. 왼쪽 손 전체적으로 찰과상도 있어 선수 보호 및 관리 차원에서 교체했다"며 "현재 아이싱 조치를 취하며 경과를 지켜볼 예정"이라고 설명했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 3회초 2사 1,2루 김성윤이 나승엽의 안타때 2루주자 손성빈을 홈에서 잡아낸 뒤 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

손성빈은 전날(2일) 대구 삼성전에서도 타석에서 파울 타구를 치던 중 오른쪽 세 번째 손가락(중지) 통증으로 경기 중 교체된 바 있다.

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지난달 21일 처음 통증을 느낀 손성빈은 24일 병원 검진에서 '오른손 중지 힘줄을 감싸는 막 손상' 진단을 받았다. "기능적 문제는 없어 관리하면 출전 가능하다"는 소견에 따라 부상을 안고 출전을 강행해 왔으나, 배트 울림으로 인한 손가락 통증에 이어 단 하루 만에 슬라이딩 잔혹사로 왼쪽 손목 부상까지 겹치고 말았다.

올 시즌 롯데의 주전 포수로 확실하게 도약하며 팀 하위 타선과 안방을 든든하게 지켜주던 손성빈. 이틀 연속 이어진 부상으로 연패 탈출이 시급한 롯데 구단에도 비상이 걸렸다.