7실점?! 433일만의 최악투, 사령탑도 망연자실…'7G ERA 1.85' 승승장구했는데 [수원리포트]

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기를 앞두고 한화 선수들과 인사를 나누는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 LG 문보경, 오지환에게 백투백 홈런을 허용한 KT 선발 고영표. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] 너무 기세좋게 상승세를 탄 걸까. KT 위즈 토종 에이스 고영표가 보기드문 '최악투'로 조기강판됐다.ㅇ

고영표는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스전에 선발등판, 3이닝만에 9피안타 2볼넷 7실점으로 난타당한 뒤 교체됐다.

앞서 고영표는 22경기에 선발등판, 129⅔이닝을 소화하며 10승6패 평균자책점 3.61을 기록중이었다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 13회의 안정감은 여전했다. 특히 7월 이후 등판한 7경기에서 43⅔이닝, 4승1패 평균자책점 1.85라는 호성적을 거두고 있었기에 홈팬들과 이강철 KT 감독에겐 한층 더 충격적인 하루다.

Advertisement

고영표가 한경기 7실점을 기록한 건 지난 4월 14일 NC 다이노스전(4이닝 7실점) 이후 139일만. 고영표가 올해 5회를 채우지 못하고 교체된 건 이때 이후 2번째다.

하지만 선발등판, 4회 이전 교체와 더불어 7실점 이상 기록한 건 지난해 6월 27일까지 거슬러올라가야한다. 당시 롯데 자이언츠 상대로 2⅔이닝 7실점을 기록한 이래 433일만에 생애 최악의 경기 중 하나로 기록될 전망.

Advertisement

이날 고영표는 1회부터 난타당했고, 매이닝 흔들리며 평소와는 확실히 다른 모습이었다. 1회초 시작과 함께 1사 후 페라자의 안타, 그리고 문현빈이 좌중간 펜스직격 1타점 2루타를 치며 선취점을 내줬다. KT 중견수 최원준의 캐치를 준비하는듯한 블러핑에 페라자는 속지 않았다.

Advertisement

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 무사 2루 김태연이 2점홈런을 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

뒤이어 강백호-노시환 연속 안타로 다시 1점, 그리고 김태연의 좌월 3점홈런이 터지며 순식간에 0-5가 됐다. 페라자-문현빈-강백호-노시환-김태연까지 5타자 연속 안타인데다, 볼카운트 1B2S에서 4구째 123㎞ 체인지업이 몸쪽 높은 코스로 어정쩡하게 쏠리면서 김태연이 놓치지 않고 비거리 115m 홈런으로 연결했다.

Advertisement

KT는 1회말 곧바로 안현민의 3점 홈런으로 따라붙었다. 하지만 한화의 기세는 좀처럼 수그러들지 않았다.

2회초에는 1사 후 최인호가 볼넷으로 출루했다가 견제에 아웃됐다. 다시 페라자의 볼넷, 문현빈의 안타로 득점 찬스를 이어갔지만 점수와 연결짓진 못했다.

Advertisement

하지만 3회초 다시 기회를 잡았다. 노시환-김태연의 연속 안타가 터졌고, 1사 후 황영묵이 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 치며 7-3으로 앞서나갔다.

고영표는 심우준 최인호를 연속 삼진 처리하며 3회를 마쳤다. 하지만 이미 투구수도 67개에 달했고, 평소처럼 뛰어난 복원력을 보여주지도 못했다. 고영표답지 못한 난조에 시달린 경기였다.

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 3회초 1사 1루 문현빈이 우월 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com