7실점?! 433일만의 최악투, 사령탑도 망연자실…'7G ERA 1.85' 승승장구했는데 [수원리포트]

[수원=스포츠조선 김영록 기자] 너무 기세좋게 상승세를 탄 걸까. KT 위즈 토종 에이스 고영표가 보기드문 '최악투'로 조기강판됐다.ㅇ
고영표는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스전에 선발등판, 3이닝만에 9피안타 2볼넷 7실점으로 난타당한 뒤 교체됐다.
앞서 고영표는 22경기에 선발등판, 129⅔이닝을 소화하며 10승6패 평균자책점 3.61을 기록중이었다. 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 13회의 안정감은 여전했다. 특히 7월 이후 등판한 7경기에서 43⅔이닝, 4승1패 평균자책점 1.85라는 호성적을 거두고 있었기에 홈팬들과 이강철 KT 감독에겐 한층 더 충격적인 하루다.
고영표가 한경기 7실점을 기록한 건 지난 4월 14일 NC 다이노스전(4이닝 7실점) 이후 139일만. 고영표가 올해 5회를 채우지 못하고 교체된 건 이때 이후 2번째다.
하지만 선발등판, 4회 이전 교체와 더불어 7실점 이상 기록한 건 지난해 6월 27일까지 거슬러올라가야한다. 당시 롯데 자이언츠 상대로 2⅔이닝 7실점을 기록한 이래 433일만에 생애 최악의 경기 중 하나로 기록될 전망.
이날 고영표는 1회부터 난타당했고, 매이닝 흔들리며 평소와는 확실히 다른 모습이었다. 1회초 시작과 함께 1사 후 페라자의 안타, 그리고 문현빈이 좌중간 펜스직격 1타점 2루타를 치며 선취점을 내줬다. KT 중견수 최원준의 캐치를 준비하는듯한 블러핑에 페라자는 속지 않았다.
뒤이어 강백호-노시환 연속 안타로 다시 1점, 그리고 김태연의 좌월 3점홈런이 터지며 순식간에 0-5가 됐다. 페라자-문현빈-강백호-노시환-김태연까지 5타자 연속 안타인데다, 볼카운트 1B2S에서 4구째 123㎞ 체인지업이 몸쪽 높은 코스로 어정쩡하게 쏠리면서 김태연이 놓치지 않고 비거리 115m 홈런으로 연결했다.
KT는 1회말 곧바로 안현민의 3점 홈런으로 따라붙었다. 하지만 한화의 기세는 좀처럼 수그러들지 않았다.
2회초에는 1사 후 최인호가 볼넷으로 출루했다가 견제에 아웃됐다. 다시 페라자의 볼넷, 문현빈의 안타로 득점 찬스를 이어갔지만 점수와 연결짓진 못했다.
하지만 3회초 다시 기회를 잡았다. 노시환-김태연의 연속 안타가 터졌고, 1사 후 황영묵이 좌중간을 가르는 2타점 2루타를 치며 7-3으로 앞서나갔다.
고영표는 심우준 최인호를 연속 삼진 처리하며 3회를 마쳤다. 하지만 이미 투구수도 67개에 달했고, 평소처럼 뛰어난 복원력을 보여주지도 못했다. 고영표답지 못한 난조에 시달린 경기였다.
수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com