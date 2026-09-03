5점 리드를 못지켜? 한화 유일 10승 투수인데…AG 출격 앞둔 왕옌청, '6실점 난조' 실망스런 복귀전 [수원리포트]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 왕옌청이 양의지에 솔로홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 4회초 3실점 역전을 허용한 한화 선발 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 8연패 행진을 끊어야하는 중압감이 어깨를 무겁게 짓누른 걸까.

폐렴으로 이탈했던 한화 이글스 왕옌청이 돌아왔다. 하지만 복귀전 결과는 실망스럽다.

왕옌청은 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 시즌 14차전에 선발등판, 3⅓이닝 6실점으로 흔들린 끝에 4회를 채우지 못하고 교체됐다. 한화는 5-0, 7-3의 리드를 지키지 못하고 11대13으로 역전패했다.

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경기전 만난 김경문 한화 감독은 폐렴 회복 후 복귀전을 치르는 왕옌청에 대해 "투구수는 80개 정도 보고 있다"고 했다.

올시즌 한화의 유일한 10승 투수, 8승에서 고전을 거듭중인 류현진 대비 오히려 연패 탈출을 이끄는 에이스 역할을 해온 왕옌청이다. 김경문 감독은 "왕옌청의 어깨는 항상 무거운 것 같다"며 아쉬워했다.

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또 "투수들도 잘 안되고 있지만, (연패를 탈출하려면)타선에서 한번쯤 활발한 타격이 나와줘야할 것 같다"고 강조했다. 전날 강백호의 동점 3점포 이후 치고 나가지 못하며 결국 패배한 것에 대해서도 "분위기가 좋았는데 확 가져오지 못했다"며 속상한 속내를 드러냈다.

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하지만 이날 왕옌청은 이 같은 김경문 감독의 기대와 신뢰에 보답하지 못했다. 피안타 6개에 볼넷도 5개나 내주며 초반 타선이 힘을 낸 보람을 지켜주지 못했다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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한화는 1회초 김태연의 3점 홈런 포함 5득점 빅이닝을 만들며 8연패 탈출의 희망을 밝혔다. 하지만 왕옌청은 1회말 곧바로 제구가 흔들리며 최원준-김민혁에게 연속 볼넷을 내줬고, 안현민에게 반격의 3점포를 얻어맞으며 분위기를 빼앗겼다.

한화는 3회초 황영묵의 2타점 적시타로 다시 2점을 달아났지만, 왕옌청은 3회말 안현민에게 연타석 솔로포를 얻어맞으며 흐름을 놓쳤다.

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4회말에도 오윤석-한승택-장준원에게 3연속 안타를 허용하며 1실점, 최원준을 삼진처리했지만, 김민혁에게 볼넷을 허용해 만루 위기를 자초한 뒤 박상원에게 마운드를 내줬다.

하지만 다음 투수 박상원이 안현민에게 밀어내기 볼넷을 허용, 두 팀의 차이는 1점차로 좁혀졌다.

박상원이 4회말을 추가 실점없이 마무리했지만, 끝이 아니었다. 한화는 5회말 3번? 투수 김서현이 첫 타자 허경민에게 안타, 1사 후 장진혁에게 좌중간 7-7 동점 3루타를 허용했다.

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18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

한화는 다시 조동욱을 투입했지만, 김현수에게 몸에맞는볼, 최원준에게 희생플라이를 허용해 기어코 7-8 역전을 당하고 말았다. 한때 8-13까지 벌어졌던 점수는 9회초 박정현의 3점포로 11-13까지 따라붙었지만, 뒤집을 힘까진 없었다.

김경문 감독은 기대 이하의 모습을 보이고 있는 브루스 짐머맨의 불펜 기용을 확정지으면서도, 삼성에서 풀릴 예정인 오스틴 보스 영입 계획에 대해서는 "우리가 포스트시즌 경쟁을 펼치는 입장은 아니다"라며 부정적인 의사를 표했다. 이어 "황준서나 강건우 같은 어린 투수들에게 기회를 주겠다"고 강조했다.

하지만 지금도 한화 불펜은 이끌어줄 베테랑보다는 어린 투수들로 가득한 상황. 한화는 마운드 리빌딩에 성공할 수 있을까. 왕옌청의 부진이 한층 더 아쉬워지는 대목이다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com