"누구에게도 도움이 되지 않아" 로버츠, '고집불통' 오타니 휴식 설득 나선다...최근 7G 타율 0.087

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에서 2회말 상대 투수 브라이센 마우츠의 공에 오른쪽 팔꿈치를 맞은 직후 고개를 갸우뚱하며 배트를 놓고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 시즌 막판 타석에서도 고전을 면치 못하고 있는 오타니 쇼헤이에게 '완전한' 휴식을 일정 기간 부여할 것으로 보인다. 즉 피칭을 중단한 지 2개월이 지난 오타니를 타자로도 쉬게 해준다는 얘기다.

MLB.com은 3일(이하 한국시각) '다저스가 포스트시즌 전에 100% 컨디션을 되찾을 때까지 오타니를 쉬게 할 것을 검토하고 있다'고 보도했다.

매체는 '이날 경기에서 삼진을 4번이나 당한 오타니는 경기 중 오른팔을 흔들며 얼굴을 찡그렸다. 데이브 로버츠 감독이 봤을 땐 오타니가 타석에서 몸 상태가 좋지 않다는 징후 가운데 하나였다'며 '다저스는 그동안 오타니가 마운드 복귀를 시도하는 과정에서 몸 상태가 좋지 않았다는 점을 인정했지만, 타격엔 아무런 문제가 없다는 주장을 해왔다. 그러나 이날 그의 모습은 구단의 주장과는 상반된 듯했다'고 전했다.

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6월 초부터 왼쪽 무릎 통증을 호소한 오타니는 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 투수로는 활동을 중단했다. 이후 마운드 복귀를 위한 불펜피칭서 무릎 통증이 사라지지 않자 몇 주간 휴식을 취한 뒤 지난달 9일부터 본격적인 피칭 훈련을 소화하며 실전 마운드 복귀가 임박했음을 알렸다.

그러나 지난 29일 불펜피칭서 무릎 뿐만 아니라 오른팔 이두근 통증까지 도져 마운드 복귀를 무기한 연기했다. 문제는 몸 상태가 호전되지 않고 피로가 쌓이면서 타격에도 좋지 않은 영향을 미치고 있다는 점이다.

오타니가 지난달 19일(한국시각) 덴버 쿠어스필드에서 불펜피칭을 하고 있다. AP연합뉴스

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오타니는 이날 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전서 6타석 4타수 무안타 4삼진 1볼넷 1사구 1득점 1도루를 기록했다. 타율이 0.279로 지난 5월 31일 이후 95일 만에 2할7푼대로 떨어졌다. 특히 최근 7경기 타율이 0.087(23타수 2안타)에 그치고 삼진을 11번이나 당할 정도로 타격감이 바닥으로 떨어진 상태다. 홈런포는 12경기째 침묵했다. 결국 신체적 문제 때문이라는 얘기다.

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로버츠 감독은 이날 경기 후 "오늘 경기는 빙산의 일각에 불과한 것 같다. 지난 몇 주 동안 오티니가 평소의 모습이 아니라는 것을 확인했다"고 실토한 뒤 "내일 오타니, 트레이닝 스태프와 오타니의 상태에 대해 이야기를 나눌 계획"이라고 설명했다.

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즉 상태가 좋지 않을 경우 하루 이상의 휴식을 취할 가능성이 높다는 것이다. 다만 부상자 명단(IL) 등재는 고려하지 않고 있다고 했다.

로버츠 감독은 "오타니가 하루 이틀, 솔직히 말해 열흘 정도면 100% 컨디션을 회복하는데 도움이 될지 확신할 수는 없다"면서도 "그러나 지금 상황에서는 그가 어떻게든 버텨내고 최선을 다해야 할 것 같다. 내가 할 수 있는 건 대화를 하고 그를 쉬게 하고 기력을 회복하도록 돕고 몸 상태를 좋게 만든 뒤 경기에 내보내는 것 뿐"이라고 밝혔다.

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오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

만약 오타니가 며칠이라도 타자로서 쉬게 된다면 정규시즌 마운드 복귀 가능성은 훨씬 희박해진다고 봐야 한다. 오타니는 지난달 18일 콜로라도 로키스전 이후 언론과의 인터뷰를 하지 않고 있다. 오타니에 관한 모든 소식은 로버츠 감독의 입을 통해서만 확인되고 있는 상황이다.

오타니는 마운드 복귀를 위한 본격적인 피칭 훈련을 시작한 지난달 9일 이후 타자로는 깊은 슬럼프에 빠졌다. 이 기간 타율 0.204(93타수 19안타), OPS 0.704, 32삼진을 기록했다.

다저스는 오타니의 투구 훈련과 타격 성적 사이에 직접적인 인과관계는 없다고 여기지만, 투타 겸업 선수에겐 체력적인 부담이 따른다는 건 인정하고 있다. 결국 타격 슬럼프에 빠져 있다면 휴식 밖에 해결책은 없다.

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그러나 오타니는 휴식을 원하지 않고 있다. 로버츠 감독은 "오타니는 훈련에 참가하고 라인업에 들어가야 한다고 생각한다. 물론 괜찮다면 뛰어야 한다. 그 마음은 존중한다"면서도 "하지만 눈에 띄게 몸 상태가 좋지 않다면 누구에게도 도움이 되지 않는다. 그래서 오타니와 이 문제를 놓고 이야기를 나눌 것"이라고 덧붙였다.

결국 오타니가 구단과 로버츠 감독의 의견을 받아들이는 수밖에 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com