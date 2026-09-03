박시원으로 곽빈 깼다! → 손주영 3연투 자청+오스틴 36호 LG, 1-0 두산 잡고 3연전 싹쓸이. 4연승 질주 [잠실 현장]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 5이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 박시원이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 5이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 박시원이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 박시원으로 곽빈을 잡았다.

LG 트윈스가 3일 잠실에서 열린 두산 베어스와 경기에서 1대0으로 짜릿하게 승리했다. 박시원-이우찬-김진수-김영우-손주영이 릴레이 호투를 펼쳤다.

LG는 이날 고우석을 등록했지만 컨디션 점검 결과 등판이 어려워 휴식을 결정했다. 경기가 초접전으로 흘러가자 손주영이 3연투를 자청했다. 1일과 2일 던진 손주영도 이날 휴식조였다.

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LG 선발 박시원이 5이닝 무실점 호투했다. 박시원은 데뷔 후 처음으로 5이닝을 던졌다. 박시원은 데뷔 첫 승까지 수확했다. 박시원은 74구를 던지며 안타 2개만 허용했다. 볼넷은 0개. 최고 구속 149㎞에 패스트볼 평균 구속 146㎞을 유지했다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

두산 선발 곽빈도 역투를 펼쳤다. 7이닝 1실점을 기록했다. 시즌 평균자책점은 2.31까지 낮췄다. 곽빈은 최고 158㎞에 패스트볼 평균 155㎞를 유지했다. 곽빈은 탈삼진 8개를 추가했다. 시즌 탈삼진 177개를 적립해 이 부문 단독 선두를 굳혔다. 곽빈은 타선 침묵 탓에 패전을 떠안았다.

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0-0으로 맞선 4회초 LG가 균형을 깼다. 오스틴이 선제 솔로 홈런(36호)을 발사했다.

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1사 주자 없는 상황에서 오스틴이 곽빈을 상대했다. 오스틴은 2볼 2스트라이크에서 8구째 157㎞ 높은 패스트볼을 때렸다. 발사각 29.6도로 135m를 비행해 중앙 담장을 훌쩍 넘겼다. 타구 속도는 168.7㎞로 기록됐다. 오스틴은 홈런 1위 KIA 타이거즈 김도영(39개)을 3개 차이로 추격했다.

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1점이 나왔을 뿐 팽팽한 투수전이 계속됐다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

박시원은 4회말 1사 후 양의지에게 몸에 맞는 공을 내주며 잠시 흔들렸다. 김민석에게 우전 안타를 맞았다. 1사 1, 2루에서 세베리노에게 중견수 뜬공을 유도해 흐름을 끊었다. 조수행을 유격수 땅볼 처리했다.

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곽빈은 5회초를 KKK로 정리했다. 곽빈은 6회도 삼자범퇴로 넘겼다. 7회초 2사 후 문보경에게 안타를 맞았지만 문정빈에게 삼진을 빼앗았다.

LG는 6회부터 불펜을 가동했다. 이우찬이 6회를, 김진수가 7회를 무실점으로 막았다.

LG는 8회말 절체절명의 위기를 넘겼다. 김영우가 이어서 등판했다. 김영우는 1사 1, 3루에 몰렸지만 안재석을 내야 뜬공, 강승호를 중견수 뜬공으로 잡았다.

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9회말에는 예상을 깨고 손주영이 마운드에 섰다. 손주영 휴식일이었지만 3연투를 스스로 요청했다. 트레이닝 파트가 체크 결과 OK 사인이 떨어졌다.

손주영이 9회를 지켜내며 LG의 4연승이 완성됐다. 손주영은 시즌 26세이브를 달성했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com