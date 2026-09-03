한동희 한방에 고개 숙인 원태인, '킬러' 비슬리, 또또또 삼성 무력화 8연승 저지...롯데 6연패 탈출[대구리뷰]

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 한동희에 동점 2점홈런을 허용한 뒤 이닝을 끝낸 원태인이 아쉬움의 포효를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]'삼성킬러' 비슬리의 역투와 한동희의 동점포 한방이 연패중이던 롯데를 구했다.

롯데는 3일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에서 3대2 짜릿한 역전승으로 11일 간 길게 이어졌던 6연패 늪에서 탈출했다.

삼성은 '천적' 비슬리를 다시 한번 공략에 실패하며 12일 간 이어온 7연승 행진을 아쉽게 마감했다. 롯데와의 주중 3연전 위닝시리즈에 성공한 삼성은 4일부터 잠실로 이동해 3위 LG 트윈스와 치열한 주말 3연전을 치른다.

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삼성 원태인과 롯데 비슬리, 양 팀 선발투수들의 눈부신 호투 속 팽팽하던 초반 흐름.

기회는 롯데가 먼저 잡았지만, 선취점은 상승세를 타고 있는 삼성 몫이었다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 2사 1루 한동희가 동점 2점홈런을 치고 황성빈과 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 7회말 비슬리가 무실점으로 이닝을 마친 뒤 수비진을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

롯데는 3회초 손성빈 장두성의 연속 안타로 만든 2사 1,2루에서 나승엽 우전안타 때 2루주자 손성빈이 삼성 우익수 김성윤의 강견에 막혀 홈에서 태그아웃.

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위기를 넘긴 삼성이 곧바로 반격에 나섰다.

4회말 선두 구자욱이 우중간을 가르는 3루타로 찬스를 만들자 최형우가 비슬리의 초구 커터를 밀어 가볍게 중견수 희생플라이를 만들어냈다. 1-0.

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여세를 몰아 삼성은 5회말 선두 전병우의 볼넷으로 만든 1사 1루에서 강민호가 우익수 펜스 직격 2루타를 터뜨렸다. 우익수 장두성이 공을 한번 더듬는 실책을 범하는 사이 1루 대주자 박계범이 홈을 밟아 2-0.

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원태인에게 5회까지 무득점으로 꽁꽁 묶여있던 롯데는 6회 한방으로 단숨에 동점을 만들었다.

선두타자 황성빈이 우전안타로 출루한 뒤 나승엽 레이예스가 연속 삼진으로 물러났지만 한동희가 버티고 있었다. 볼카운트 2B2S에서 선발 원태인이 던진 회심의 149㎞ 하이패스트볼을 중타이밍을 잡고 있던 한동희가 힘으로 밀어냈다. 발사각도가 크게 높이 뜬 타구가 우익수 쪽으로 두둥실 떠올랐다. 한참 곡선을 그린 타구는 오른쪽 폴대 옆 관중석에 떨어졌다. 2-2를 만드는 동점 투런 홈런. 승리요건까지 아웃카운트 단 1개를 남겼던 원태인을 마운드에 주저 앉게 만든 한방이었다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 황성빈이 3루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 무사 3루 나승엽이 1타점 역전타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

롯데는 '삼성 킬러' 비슬리가 7이닝을 굳건히 버텨주는 동안 8회초 역전에 성공했다.

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선두 황성빈이 장찬희와 10구 승부 끝에 높은 직구를 당겨 우중간을 가르는 3루타로 빅찬스를 만들었다. 나승엽이 우중간 결승 적시타로 3-2를 만들었다.

황성빈 나승엽 테이블세터가 결승타와 함께 5안타 2득점을 합작하며 공격을 주도했다.

비슬리는 최고 155㎞ 강속구와 최고 141㎞ 스위퍼, 최고 148㎞ 커터, 최고 143㎞ 포크볼까지 강력한 구위를 바탕으로 3안타 1볼넷 9탈삼진 2실점으로 올시즌 삼성전 3전 전승을 기록하며 시즌 9승째(5패).

롯데는 1점 차 9회 마지막 위기를 맞았다. 최준용이 1사 후 최형우 디아즈에게 연속 안타로 1,2루 위기에 몰린 뒤 마운드를 내려갔다. 하지만 절체절명 위기에 등판한 새 마무리 투수 이이무라 쇼타가 연이은 대타 박승규와 김태훈을 범타로 막아내고 승리를 지켰다. 마무리 전환 이후 첫 등판에서 기록한 데뷔 첫 세이브였다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데 비슬리가 5회말 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 오른쪽은 5회초 투구를 마치고 더그아웃으로 향하는 삼성 원태인. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

원태인은 비록 8승은 다음 기회로 미뤘지만 6이닝 동안 7안타 무4사구 7탈삼진 2실점으로 지난달 21일 NC전 이후 3경기 연속 퀄리티스타트로 선발 책임을 충분히 다했다.

힘있는 공으로 올시즌 최다 타이인 7탈삼진을 잡아내며 팀과 개인 기록도 달성했다.

4회 2사 후 전날 연타석 홈런의 주인공 고승민을 체인지업으로 헛스윙 삼진을 잡아내며 삼성은 KBO 2번째 팀 통산 3만5000 탈삼진을 기록했다.

6회 1사 1루에서는 나승엽을 148㎞ 빠른 공으로 루킹 삼진을 솎아내며 6시즌 연속 100탈삼진(16번째)을 달성했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com