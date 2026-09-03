3연투를 위해 염경엽을 설득했다! → "나를 설득한 김광삼 코치 칭찬하고파" [잠실 현장]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 8회 LG 김광삼 코치가 마무리 손주영을 마운드에 올리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.14/

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[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '손주영 3연투' 결단으로 LG 트윈스가 많은 전리품을 얻어냈다.

염경엽 LG 감독은 평소 3연투를 금기시 여기지만 이날만큼은 승부였다. 김광삼 투수코치가 염 감독을 설득했다.

LG는 3일 잠실 두산 베어스전 1대0으로 승리했다. 4연승을 질주하며 주중 3연전을 쓸어담았다.

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경기 후 염 감독은 "마지막에 손주영이 3연투였는데 3연투를 할 수 있게끔 나를 설득했던 김광삼 코치를 칭찬해 주고 싶다"고 고마워했다.

LG의 불펜 운영이 빈틈이 없었다. 박시원이 데뷔 후 처음으로 5이닝을 버텼다. 6회부터 이우찬-김진수-김영우-손주영이 무실점 릴레이를 펼쳤다.

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당초 우강훈-케네디-손주영이 3연투에 걸려 모두 휴식 예정이었다. 그러나 경기가 초접전으로 흘러갔다. 손주영이 3연투를 하겠다고 나섰다. 김 코치가 염 감독 고집을 꺾었다.

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손주영이 1점 리드를 지켜냈다. 박시원의 데뷔 첫 승과 LG의 4연승을 사수했다.

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염 감독은 "오스틴의 선제 홈런과 4회 오지환의 호수비로 승리의 흐름을 이어갈 수 있었고 선발 박시원이 선발로서 자기 역할을 완벽히 해 주었고 박시원의 데뷔 첫 승 축하한다"고 기뻐했다.

불펜 칭찬도 빠질 수 없었다.

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염 감독은 "우리 중간 투수인 이우찬 김진수 김영우 손주영이 끝까지 완벽하게 막아주면서 지키는 야구로 중요한 시기에 중요한 승리를 할 수 있었다"고 높이 평가했다.

이어서 "오늘도 많은 팬들의 응원 덕분에 중요한 경기에서 선수들이 집중력 있는 플레이로 승리를 만들 수 있었다. 감사드린다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com