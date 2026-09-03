'패패패패패패패패패' 한화 또또또 스윕패, 3회까지 7득점하면 뭐하나…'안현민 5타점' KT, 7일만에 1위 탈환 [수원리뷰]

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 한화 이글스가 9연패 수렁에서 허우적대고 있다. 왜 KT 위즈는 1위를 다투는 강팀이고, 한화는 9위까지 내려앉은 약팀인지, 잔인하게 드러난 현실이 팬들의 가슴을 매정하게 후벼파고 있다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스와의 시즌 14차전에서 13대11로 역전승, 이번 한화와의 주중시리즈 스윕을 달성하며 3연승을 질주했다.

이날 승리로 KT는 69승째(3무43패)를 기록하며 선두 자리를 되찾았다. 전날까지 7연승을 달리며 0.5경기차 선두로 앞서가던 삼성 라이온즈가 이날 롯데 자이언츠에 패했기 때문. 8월 27일 삼성에 역전당한 이래 1주일만의 순위표 맨뒷자리 복귀다.

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반면 한화는 이날 패배로 시즌 65패째(49승3무)를 기록했다. 전날 9위 추락을 계기로 분위기를 다잡았고, 이날 KT 고영표를 난타하며 연패 탈출의 기회를 잡는가 싶었지만, 다시 패배 하나를 쌓고 말았다.

한화의 KT 공포증이 절실히 느껴지는 하루였다. 이날 패배로 상대전적은 3승11패가 됐다. NC 다이노스(4승10패) 키움 히어로즈(3승1무10패)를 넘어 올해 KT의 1위 경쟁에 가장 크게 공헌하는 신세가 됐다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

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경기전 만난 김경문 한화 감독은 "꼭 패할 때마다 실수가 동반된다. 우리 투수들도 잘 안되고 있지만, 타선에서 활발한 타격을 한번 보여줘야하지 않을까"라며 야수들의 분발을 당부했다.

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이강철 KT 감독은 소형준 오원석 박영현이 빠지는 아이치-나고야 아시안게임 기간에 대해 "1년중 그 때가 가장 중요한 시기인데…"라면서도 "1년 내내 이 타이밍을 준비해왔다. 핑계대지 않겠다"고 강조했다.

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이날 KT는 최원준(중견수) 김민혁(지명타자) 안현민(우익수) 힐리어드(좌익수) 김상수(2루) 허경민(3루) 오윤석(1루) 한승택(포수) 장준원(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 고영표.

한화는 최인호(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 김태연(1루) 허인서(포수) 황영묵(2루) 심우준(유격수)로 맞섰다. 선발투수는 폐렴을 딛고 돌아온 왕옌청.

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20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 LG 문보경, 오지환에게 백투백 홈런을 허용한 KT 선발 고영표. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

한화는 1회초 김태연의 3점홈런 포함 집중타를 터뜨리며 고영표에게 5득점 빅이닝을 이끌어내는 등 3회까지 7점을 냈다. 하지만 왕옌청 역시 흔들리긴 마찬가지, 3⅓이닝 만에 6피안타 5볼넷 6실점을 기록하며 승패없이 물러났다.

박상원이 어떻게든 6점에서 끊었지만, 애증의 김서현이 결국 역전을 허용했다. 이어진 공방에서 타선은 1점 추가에 그친 반면, 장유호가 추가 2실점하며 결국 승리를 내주고 말았다.

반면 KT는 흔들리던 고영표(3이닝 7실점)를 3회에서 끊고, 4회부터 오원석(3이닝 무실점)-손동현(1이닝 무실점)을 투입해 흐름을 바꿨다. 이날 역대 3번째, 우완 최초 900경기 출장을 달성한 우규민이 1실점했지만, 마무리 박영현을 8회 2사에 조기투입해 혹시나 모를 불씨를 확실히 틀어막았다.

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초반 기세는 한화의 몫이었다. 1회초 1사 후 페라자의 안타, 그리고 문현빈의 1타점 2루타로 한화가 선취점을 가져갔다. KT 중견수 최원준의 블러핑에 속지 않는 페라자의 영리한 주루가 돋보였다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 왕옌청이 양의지에 솔로홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

이후에도 한화는 강백호 노시환의 연속 안타, 김태연의 좌월 쓰리런이 이어지며 완벽하게 초반을 압도했다. 페라자-김태연의 5연속 안타이기도 했다.

문제는 한화 마운드였다. 선발 왕옌청은 시작과 함께 최원준-김민혁에게 연속 볼넷을 내줬고, 안현민에게 시즌 11호 비거리 129m짜리 3점 홈런을 허용했다.

한화는 3회초 다시 노시환-김태연의 연속 안타로 흐름을 만들었다. 1사 후 황영묵이 2타점 적시타를 터뜨려 7-3으로 앞서갔다.

하지만 왕옌청은 3회말 안현민에게 연타석 홈런(솔로)을 허용했고, 4회말에도 오윤석-한승택-장준원에게 3연속 안타를 허용하며 추가 1실점했다. 그리고 김민혁에게도 볼넷을 내주며 만루를 자초한 뒤 박상원에게 마운드를 넘겼다. 박상원은 안현민에게 밀어내기 볼넷을 허용, 6-7에서 흐름을 끊어냈다.

사진제공=한화 이글스

한화는 5회말 등판한 김서현이 허경민에게 안타, 1사 후 대타 장진혁에게 좌중간 1타점 3루타를 허용했다. 7-7 동점.

KT 벤치는 기회를 놓치지 않고 몰아붙였다. 4번째 투수 조동욱에게 대타 김현수를 붙였고, 몸에맞는볼을 얻어낸 뒤 대주자 권동진으로 이어갔다. 최원준이 희생플라이로 장진혁을 불러들이며 한화의 초반 7득점은 단 5이닝만에 역전당하는 운명을 맞이했다.

KT는 6회말 한화의 5번째 투수 장유호를 상대로 1사 1루에서 허경민-오윤석의 1타점 2루타가 이어지며 10-7까지 차이를 벌렸다.

한화는 8회초 2사 후 심우준의 2루타로 KT 마무리 박영현을 불러냈고, 장규현이 다시 1타점 2루타를 치며 1점을 따라붙었다.

하지만 8회말 등판한 정우주가 선두타자 김상수에게 볼넷, 유준규의 번트 때 송구 실책을 범하며 무사 1,2루를 허용했다.

사진제공=KT 위즈

여기서 오윤석의 3루 강습타구가 1타점 적시타가 됐고, 조대현의 희생번트에 이어 보크까지 범해 다시 1실점이 추가됐다. 이어진 1사 3루에서 최원준의 희생플라이로 또 1점을 추가. KT는 13-8로 앞서며 승기를 잡았다.

박영현은 9회초 한화 박정현에게 3점 홈런을 허용하며 2점차까지 추격을 허용했다. 이로써 두 형제간의 맞대결 성적은 6타수 3안타(홈런 2)로 박정현의 절대 우위.

하지만 박영현은 제법 늘어난 투구수에도 황영묵 심우준을 범타처리하며 승리를 지켰다.

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com