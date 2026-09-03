3연투 자청한 손주영 → "나 때문에 경기 줄 순 없었다" [잠실 현장]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 마무리투수 손주영이 3연투를 불사하며 팀 승리를 지켰다.

LG는 3일 잠실에서 열린 두산 베어스와 경기에 1대0으로 승리했다.

손주영은 1-0으로 앞선 9회말 등판, 26번째 세이브를 수확했다. LG는 4연승을 달리며 두산과 3연전을 싹쓸이했다.

Advertisement

손주영은 휴식조였다. 1일과 2일 모두 등판했다. 염경엽 LG 감독은 평소 3연투를 금기시 여긴다. 게다가 손주영은 올 시즌을 선발투수로 준비했다. 팀 사정상 급히 마무리로 보직을 변경해 연투 경험도 적다.

예상 밖으로 경기는 초접전 양상으로 흘렀다.

Advertisement

신예 선발 박시원이 5이닝 무실점 인생투를 펼쳤다. 6회 이우찬, 7회 김진수, 8회 김영우가 모두 무실점 호투했다. 9회까지 1-0 리드가 이어진 이상 마무리투수가 구경만 할 수는 없었다.

Advertisement

손주영은 "첫 3연투였다. 내가 자진해서 한거지만 점수도 1대0으로 차이가 안나고 나 때문에 경기를 내줄 순 없어서 최근에 투구한 중에 가장 긴장되고 떨렸다"고 소감을 전했다.

Advertisement

이어서 "2경기를 던졌지만, 몸상태가 좋았다. 상황이 되면 나가고 싶다고 김광삼 코치님께 상의를 드렸다. 코치님께서 많이 고민하시고, 결국 상황이 만들어진다면 나가자고 하셨다"고 밝혔다.

김 코치가 염 감독까지 설득하면서 등판이 성사됐다.

Advertisement

손주영은 "꼭 막고 싶었다. 왠지 위기였지만 팀 동료들과 함께 막을 수 있다는 생각이 들었었다. 끝까지 남아서 열정적으로 응원해주신 팬들 덕분에 마지막까지 힘낼 수 있었던 것 같아 너무 감사드린다"고 인사했다.

덕분에 박시원도 프로 데뷔 첫 승리를 맛봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com