곽빈의 157㎞를 때려 잠실을 둘로 쪼갰다! → LG 오스틴 "정말 중요하고 큰 승리였다. 곽빈은 대단한 투수" [잠실 현장]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 올 시즌 KBO리그 최고투수 두산 베어스 곽빈이 이변의 희생양이 됐다.

곽빈은 3일 잠실 LG 트윈스전에 선발 등판, 7이닝 1실점 역투를 펼쳤지만 패전을 떠안았다. 타선이 침묵하며 0대1로 졌다.

피홈런 단 1개가 옥에 티였다. MVP에 도전하는 LG 오스틴에게 솔로 홈런을 한 방 맞았다. 잠실구장을 반으로 쪼개듯 가운데를 갈라 중앙 담장을 넘겼다.

Advertisement

LG는 주중 3연전을 싹쓸이하며 4연승을 질주했다.

오스틴은 "정말 중요하고 큰 승리였다. 엄청 타이트한 경기가 계속 이어졌는데, 그걸 극복하고 잘 막아준 투수진들 덕에 이길 수 있었다. 이번 스윕으로 다음 시리즈를 더 잘 준비할 수 있을 것 같다"고 기대했다.

Advertisement

0-0으로 맞선 4회초 LG가 균형을 깼다. 오스틴이 선제 솔로 홈런(36호)을 발사했다.

Advertisement

1사 주자 없는 상황에서 오스틴이 곽빈을 상대했다. 오스틴은 2볼 2스트라이크에서 8구째 157㎞ 높은 패스트볼을 때렸다. 발사각 29.6도로 135m를 비행해 가운데 펜스를 훌쩍 넘었다. 타구 속도는 168.7㎞로 기록됐다. 오스틴은 홈런 1위 KIA 타이거즈 김도영(39개)을 3개 차이로 추격했다.

Advertisement

오스틴은 "곽빈은 대단한 투수이고, 이전에 상대했을 때도 까다로운 투수였다. 그래서 오늘은 직구에만 늦지 말자는 생각으로 타석에 임했다. 홈런 타석에서도 정말 좋은 공이 들어왔지만, 다행히 좋은 타구를 만들어낼 수 있었다"고 설명했다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회 LG 오스틴에게 솔로포를 허용한 두산 선발 곽빈이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회초 1사 LG 오스틴이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

곽빈은 25경기 148이닝 11승 6패 평균자책점 2.31에 탈삼진 177개를 기록했다.

Advertisement

한편 LG는 이날 천군만마를 얻었다. 고우석이 복귀해 잠실에 합류했다. 2023년 고우석과 함께 뛰었던 오스틴이 반갑게 환영했다.

오스틴은 "고우석을 오늘 처음 만나서 '안녕 빅리거'라고 인사했다. 상당히 프로페셔널한 선수다. 미국에서 도전하면서 많이 느끼고 배웠을 거고, 결국 빅리그의 꿈을 이뤘다. 지금 우리 팀에 엄청난 도움이 될 것 같다"고 기대했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com