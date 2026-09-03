한가운데 공 보고 '이게 왜 스트야' 초황당 불만...이게 두산 '빠따'의 현실, 곽빈 어깨 빠져라 던지면 뭐하나

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 세베리노가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

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[스포츠조선 김용 기자] 곽빈 어깨 빠지라 던지면 뭐하나, 희생 플라이 하나를 못 치는데….

갈 길 바쁜 두산 베어스가 충격적인 성적표를 받아들었다.

두산은 3일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스전에서 0대1로 패했다. 3연전을 모두 내줬다. LG, KIA 타이거즈와의 3위 싸움에 불을 붙이려면 이번 3연전 반드시 우세가 필요했다. 에이스 곽빈을 하루 당겨 마지막 경기에 등판시키는 승부수까지 던졌다.

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하지만 결과는 대참사였다. 스윕패. 심지어 LG는 첫 날 임찬규 다음 선발 두 자리가 구멍이었다. 김윤식, 박시원이 연이어 나왔는데 이 경기들을 못 잡았다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회 LG 오스틴에게 솔로포를 허용한 두산 선발 곽빈이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

2년차 프로 승리가 없는 박시원과 곽빈의 맞대결에서 두산이 졌다는 건 너무나 뼈아팠다. 곽빈은 잘 던졌다. 7이닝 1실점. 오스틴에게 맞은 홈런 1개가 옥에 티였는데, 곽빈에게 뭐라고 할 수 없는 완벽한 피칭이었다.

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문제는 방망이었다. 앞선 두 경기 각 1득점씩에 그치더니, 이날은 아예 점수를 내지도 못했다.

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기회가 없는 것도 아니었다. 1점차 8회 1사 1, 3루 찬스. 여기서 의욕만 넘친 안재석이 지나치게 큰 스윙을 했다가 내야 플라이에 그쳤다. 오히려 다음 나온 대타 강승호가 중견수 플라이를 치니 아쉬움이 몇 배.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 두산 안재석이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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9회에도 3연투에 나선 LG 마무리 손주영을 공략했다. 1사 후 김민석이 3루타를 쳤다. 희생플라이 하나면 동점.

하지만 외국인 타자 세베리노가 허무한 헛스윙 삼진을 당했다. 얼마나 긴장을 했는지 1B2S 상황서 손주영의 컷패스트볼이 한가운데로 들어왔는데, 마치 바깥쪽 끝에 걸친 이 공이 어떻게 스트라이크냐는 제스처를 취하며 황당해했다. 이걸 보는 팬들이 더 황당했을 듯. 선구안이 아예 없었다는 의미다. 그렇게 자신감이 없으니, 오다 뚝 떨어지는 커브에 방망이가 나갈 수밖에 없었다. 정말 중요한 3연전 내내 물방망이가 돼버린 두산 타선의 무기력한 모습을 보여주는 상징적 장면이었다.

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그렇게 두산은 3위 LG와의 승차가 5경기로 벌어져버렸다. 아래에서는 6위 NC 다이노스가 쫓아온다. 하루 빨리 연패를 끊는 게 급선무인데, 하필 4일 SSG 랜더스전 선발 맞대결이 박신지 대 아빌라다. 물론 이날처럼 박시원 대 곽빈의 경기도 예상밖 결과가 나왔으니 두산도 희망을 버릴 필요는 없다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com