"비슬리 덕, 한동희 결정적, 박정민 이이무라도…" 천신만고 6연패 탈출, 칭찬할 선수가 너무 많다

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 김태형 감독과 황성빈의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠가 적지 대구에서 마침내 길었던 연패의 사슬을 끊어냈다.

롯데는 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 선발 비슬리의 호투와 한동희의 결정적인 동점 홈런을 앞세워 3대2 역전승을 거두며 6연패 탈출에 성공했다.

이날 롯데의 승리를 이끈 일등 공신은 단연 선발 투수 비슬리였다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 7회말 비슬리가 박계범의 스트라이크 아웃 낫아웃때 타자주자를 1루에서 잡아낸 포수 박건우를 향해 고마움의 인사를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

비슬리는 삼성 타선을 상대로 7이닝 3안타 1볼넷 9탈삼진 2실점 퀄리티 스타트 플러스(QS+) 역투를 펼치며 삼성전 3전 전승과 시즌 9승(5패)째를 달성했다. 8회 등판한 루키 박정민은 1점 차 승리를 지키고 데뷔 첫해 10홀드를 기록했다. 9회 1사 1,2루 위기에 첫 마무리에 나선 이이무라는 삼성 대타 박승규와 김태훈을 범타로 돌려세우고 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

타선에서는 4번 지명타자로 선발 출전한 한동희의 한 방이 빛났다. 경기 흐름이 삼성 쪽으로 기울 수 있던 중요한 순간, 한동희는 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리며 경기를 원점으로 돌렸다. 한동희의 홈런으로 분위기를 반전시킨 롯데는 경기 후반 집요한 집중력을 발휘해 결국 승집을 챙겼다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회초 2사 1루 한동희가 동점 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

불펜진의 팽팽한 다리 역할도 돋보였다. 비슬리에 이어 마운드에 오른 박정민이 호투로 삼성 타선을 묶었고, 9회말에는 KBO 리그 데뷔 첫 마무리 등판에 나선 이이무라가 중책을 맡았다. 이이무라는 1점 차의 타이트한 승부 속에서도 침착하게 1이닝을 무실점으로 막아내며 팀의 3대2 승리를 지켜냈다.

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경기 후 김태형 감독은 선수들의 집중력과 팬들을 향한 감사 인사를 전했다.

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김 감독은 "오늘 선발 비슬리가 7이닝 2실점으로 긴 이닝을 책임지며 선발투수로서 제 역할을 충분히 해줬다. 안정적인 투구로 경기 후반까지 마운드를 지켜준 덕분에 끝까지 승부를 이어갈 수 있었다"며 "이어서 나온 박정민도 좋은 투구를 보여주었다. 이이무라도 쉽지 않은 상황에서 첫 마무리 등판에 나섰는데, 침착하게 자신의 공을 던지며 좋은 모습을 보여줬다"고 삼성 강타선을 6안타 2실점으로 묶은 투수진을 칭찬했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데 이이무라가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

김태형 감독은 "타선에서는 한동희가 중요한 순간 결정적인 동점 홈런을 쳐주면서 경기 분위기를 가져오는 데 큰 역할을 했다. 필요한 순간에 나온 한 방이었고, 선수들도 마지막까지 집중력을 잃지 않았다"며 한동희의 결정력과 야수들의 투지도 언급했다.

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끝으로 김 감독은 "덥고 습한 날씨 속에서도 경기장을 찾아 끝까지 열정적인 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 고개를 숙였다.