"초반 빅이닝? 뒤집었잖아!" 뿌듯한 강철매직, 경기도 선두도 뒤집은 KT 1위 탈환 "우리에게 포기란 없다" [수원승장]

9일 수원 케이티위즈파크에서 열리는 KBO리그 KT와 키움의 경기. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.09/

사진제공=KT 위즈

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "선수들이 포기하지 않고 집중력을 발휘한 덕분이다."

경기 시작하자마자 5실점. 3회까지 7실점. 하지만 KT 위즈는 포기하지 않았다.

KT는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화 이글스전에서 3시간40분에 걸친 혈투 끝에 13대11로 승리했다.

Advertisement

이날 승리로 KT는 한화와의 이번 시리즈를 스윕, 3연승을 달림과 동시에 올시즌 한화전 상대전적 11승3패의 절대 우위를 이어가게 됐다.

또 이날 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈는 각각 연패를 탈출했지만, 한화 홀로 9연패의 늪에 빠뜨리는 한편 롯데에 패한 삼성 라이온즈를 제치고 8월 27일 이후 1주일만에 다시 선두 자리를 되찾았다.

사진제공=KT 위즈

Advertisement

안현민이 1,3회 연타석 홈런과 5회 밀어내기 타점으로 2안타(홈런 2) 2볼넷 5타점의 불꽃 같은 활약을 펼치며 팀의 대역전승을 이끌었다. 하위타순에선 오윤석이 3안타 2득점 2타점을 올리며 분전했다. 이밖에도 힐리어드, 허경민이 멀티히트를 기록했다.

Advertisement

마운드에선 선발 고영표가 3이닝 7실점으로 무너졌지만, 그 뒤를 이어 롱맨으로 나선 오원석의 3이닝 2안타 무실점 쾌투가 돋보였다. 손동현도 홀드를 추가했다. 우규민(1실점) 박영현(3실점) 등 마무리는 아쉬웠지만, 역전까진 허용하지 않고 승리를 지켜냈다.

Advertisement

경기 후 이강철 KT 감독은 "선수들이 포기하지 않고 집중력을 발휘해서 승리할 수 있었다"며 기뻐했다.

사진제공=KT 위즈

이어 "초반 빅이닝 허용 후 곧바로 따라가는 안현민의 홈런 두방과 장준원의 추격 타점이 나왔고, 5회 장진혁과 최원준이 각각 동점 타점과 역전 타점을 기록하며 경기 분위기를 가져왔다. 이후 허경민, 오윤석이 추가 타점을 내며 승기를 굳힐 수 있었다"고 돌아봤다.

Advertisement

또 "불펜 투수들도 잘 막아주며 역전의 발판을 마련했다. 우규민의 KBO 역대 3번째이자, 우완투수 최초 900경기 출장 축하한다"고 강조했다.

"선수들 수고 많았고, 열성적으로 응원해주신 팬들에게 감사드린다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com