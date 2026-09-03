"마음 정리했다" 7월 한달 머문 퓨처스리그, 복귀 후 뿌린 154㎞와 값진 기록 '더한 스피드, 덜어낸 부담'

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠의 '슈퍼 루키' 박정민이 마음의 부담을 내려놓고 강력한 구위로 데뷔 첫해 두 자릿수 홀드 달성이라는 대업을 이뤄냈다.

박정민은 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 팀이 3-2로 아슬아슬하게 앞선 8회말 선발 비슬리에 이어 마운드에 올랐다. 1이닝 동안 1안타 무실점을 기록하며 시즌 10번째 홀드를 기록하며 롯데의 승리를 지키는 확실한 다검 역할을 해냈다.

8회말 마운드에 오른 박정민의 투구는 압도적이었다.

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첫 타자 이재현을 149㎞ 하이 패스트볼로 내야 뜬공 처리하며 기분 좋게 출발했다. 후속 타자 김지찬에게 기습적인 유격수 앞 번트안타를 허용했으나, 베이스를 오버런한 주자를 놓치지 않고 런다운으로 태그아웃시키며 위기를 사전에 차단했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

하이라이트는 김성윤과의 맞대결이었다.

최고 구속 154㎞에 달하는 강속구를 던지며 총력전에 나선 박정민은 9구까지 가는 숨 막히는 승부를 벌였다. 직구와 슬라이더를 섞어 타자의 타이밍을 빼앗은 박정민은 마지막 순간 스트라이크 존에서 완벽하게 떨어지는 체인지업으로 헛스윙 삼진을 솎아내며 8회를 삭제했다.

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시즌 초반 화려한 데뷔전과 함께 주목받았던 박정민은 중반 한때 성장통을 겪으며 퓨처스리그까지 다녀왔다. 재정비 시간을 가진 뒤 돌아온 마운드에서 스피드는 더 빨라졌고, 마음의 짐은 덜어낸 모습이다.

경기 후 박정민은 "퓨처스에 다녀온 후 등판이 많지는 않았지만, 여러 가지 생각을 정리했던 것이 좋은 경기 내용으로 이어지고 있는 것 같다"며 소감을 밝혔다.

18일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 9회를 실점 없이 마치고 포효하는 롯데 박정민. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.18/

그는 "시즌 초에 좋은 모습을 보여드리다 보니 스스로도 그것이 기준이 되어서 '잘 던져야만 한다'는 압박감이 있었다. 그 압박감이 시즌 중반 좋지 않은 결과를 만들었던 것 같다"고 돌아봤다. 이어 "퓨처스에서 시간을 보내며 신인이기 때문에 늘 잘 던질 수만은 없다는 마음으로 준비했고, 그 마음가짐이 1군에서도 이어지면서 최근 결과가 좋아졌다"고 덧붙였다.

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가장 까다로운 승부로 꼽았던 김성윤과의 맞대결에 대해서는 "이전 승부 때 체인지업을 많이 써서 체인지업을 생각하고 타석에 들어올 것으로 예상했다. 오늘 승부에서는 직구와 슬라이더를 많이 섞어 던지다가 마지막에 체인지업을 썼던 것이 주효했다"고 철저한 전력 분석과 수싸움이 적중했음을 밝혔다.

롯데 김태형 감독도 "비슬리에 이어 나온 박정민이 좋은 투구를 보여주었다"고 박수를 보냈다.

데뷔 첫해 '두 자릿수 홀드'라는 값진 결실. 하지만 박정민은 "데뷔 시즌 두 자릿수 홀드에 큰 의미를 두고 싶지는 않다. 남은 경기도 신인에 맞는 마음가짐으로 한 경기 한 경기 소화하는 모습을 보여드리겠다"며 담담하게 남은 시즌 각오를 다졌다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com