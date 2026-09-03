"5점차 역전패, 분위기 가라앉을 수 있는데"…추재현 끝내기 안타가 키움 살렸다→6연패 끝 [고척 승장]

고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 벼랑 끝에서 거둔 값진 승리였다. 9회초 뼈아픈 동점을 허용하며 또다시 불펜 방화의 악몽이 덮칠 뻔했지만, 타선이 9회말 집중타로 화답하며 지긋지긋했던 6연패 탈출을 일궈냈다.

키움 히어로즈 설종진 감독이 극적인 끝내기 승리로 연패 탈출을 합작한 선수단의 투혼과 고척돔을 뜨겁게 달군 팬들의 함성에 깊은 감사를 표했다.

키움은 3일 서울 고척스카이돔에서 열린 SSG 랜더스와의 주중 3연전 마지막 경기에서 2-2로 맞선 9회말 터진 추재현의 끝내기 안타에 힘입어 3대2 신승을 거뒀다. 이로써 키움은 지독했던 6연패 사슬을 끊고 분위기 반전의 발판을 마련했다.

Advertisement

설 감독은 9회초 동점을 내준 뒤 이어진 9회말 공격에서 끝까지 포기하지 않고 승리를 완성한 야수진의 집중력을 가장 먼저 치켜세웠다.

고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

설종진 감독은 "분위기가 가라앉을 수도 있었는데 타선이 끝까지 집중력을 발휘해줬다. 9회말 권혁빈이 결정적인 3루타를 때려냈고, 추재현이 끝내기 안타로 연결하면서 팀을 승리로 이끌었다"고 승부처에서 클러치 능력을 발휘한 두 선수의 활약을 극찬했다.

Advertisement

마운드에서는 비록 불펜의 실점으로 승리가 날아갔지만, 101개의 공을 던지며 8개의 삼진을 솎아낸 선발 박준현의 투구를 높이 평가했다.

Advertisement

설 감독은 선발 박준현에 대해 "선발 박준현은 아쉽게 승리투수가 되지는 못했지만 5이닝 동안 좋은 투구를 해줬다. 위기 상황에서도 자신의 공을 던지며 스스로 극복해 나가는 모습이 고무적이었다"라고 다독였다.

Advertisement

설 감독은 긴 연패 기간 동안 마음고생을 털어내고 그라운드에서 몸을 던진 선수단 전원과 끝까지 자리를 지키며 목청을 높인 팬들을 향한 진심도 전했다. 그는 "연패를 끊기 위해 선수들 모두 끝까지 최선을 다해줬다. 무엇보다 팬분들의 응원이 큰 힘이 됐다. 감사드리며, 내일 경기도 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

23일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 박준현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.23/

고재완 기자 star77@sportschosun.com