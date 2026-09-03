'사실상 전멸' KIA 이 선수 없었으면 어쩔 뻔했나…"우리 팀과 잘 맞아, 요즘은 믿고 써요"

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 4회말 1사 1,2루 시라카와가 박건우에 1타점 동점타를 내주며 아쉬워하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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[창원=스포츠조선 김민경 기자] "요즘은 믿고 쓰고 있어요."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 3일 창원 NC 다이노스전이 비로 취소된 가운데 아시아쿼터 투수 시라카와 케이쇼를 칭찬했다. 시라카와는 전날 NC전에 선발 등판해 6이닝 4안타 1볼넷 5삼진 2실점 호투를 펼쳐 시즌 2번째 퀄리티스타트를 기록했다. 비록 팀은 2대3으로 끝내기 패했으나 시라카와의 호투는 빛났다.

KIA는 지난 5월 시라카와를 급히 영입했다. 첫 아시아쿼터로 호주 국가대표 유격수 제리드 데일을 선택했는데, 공수에서 기대 이하의 경기력을 보여줘 빠르게 결단을 내려야 했다. 이의리가 부진한 여파로 선발 보강이 필요한 상황에서 시라카와는 최선의 선택이었다.

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시라카와는 2024년 대체 외국인으로 SSG 랜더스와 두산 베어스에서 뛰어 이미 한국 문화와 리그에 익숙했다. 일본에서 급히 데려올 투수 가운데 선발에 가장 적합했고, 팔꿈치 부상으로 뜻하지 않게 떠났던 한국에서 완벽히 재활을 마친 몸상태를 증명하려는 선수 본인의 의지도 강했다.

시라카와 영입은 결과적으로 대성공이었다. 13경기에서 3승4패, 61⅓이닝, 평균자책점 4.70을 기록했다. KIA에 합류하고 초반에는 너무 어렵게 승부하려다 볼을 낭비해 경기 운영에 실패하는 날이 많았지만, 지난 7월 29일 대구 삼성 라이온즈전 이후로는 달라졌다.

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시라카와는 최근 5경기에서 27이닝, 평균자책점 3.33을 기록했다. 경기당 5⅓이닝을 기록, 해당 기간 제임스 네일과 아담 올러(이상 6이닝) 다음으로 긴 이닝을 책임져 주고 있다. 단 1승밖에 챙기지 못한 게 오히려 불운할 정도.

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이 감독은 "이제 우리나라 타자들한테 어떻게 싸워야 되는지도 아는 것 같고, 팀에 다 적응해서. 선발투수로서 나이도 어리고, 굉장히 충분히 좋은 것을 갖고 있어서 요즘은 믿고 쓰고 있다"고 했다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 3회말 투구를 무실점으로 마친 시라카와가 더그아웃으로 향하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. KIA 선발투수 시라카와가 역투하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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여전히 보완할 점은 있다.

이 감독은 "한 회에 한 점씩 주면 괜찮은데, 한번에 몰아서 줄 때가 있다. 그럴 때 데미지가 있다. 투구 수가 확 늘어나니까. 5회에 80구라고 해도 6회에 올리기가 어려운 게 4회랑 5회에 50~60구를 던질 때가 있다. 그러면 6회에 올라갔을 때 아무래도 팔이 무겁다. 그래서 80구 조금 넘어도 자꾸 바꾸게 됐다. 어제(2일)처럼만 던져 주면 6이닝 3실점 정도까지는 던질 수 있는 페이스니까. 우리 팀에서는 확실히 좋은 선발"이라고 했다.

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KIA는 젊은 선발투수들이 사실상 전멸한 상태다. 양현종이 홀로 풀타임으로 버티고 있고, 이의리는 전반기 부진 끝에 일본에서 단기 연수를 받은 뒤 후반기부터 불펜에서 힘을 보태고 있다. 황동하는 전반기까지는 국내 1선발급 페이스를 보여줬지만, 후반기에는 5경기 1승2패, 18⅔이닝, 평균자책점 7.23을 기록하고 있다. 확실한 대체자가 없어 아직은 황동하가 자리를 지키고 있는 상황이다.

KIA가 국내 선발 육성이라는 큰 숙제를 안고 있는 가운데 시라카와는 든든한 버팀목이 되고 있다. 시라카와가 선발진에 안정감을 찾아준 덕분에 불펜 과부하도 막고, 5강 싸움도 이어 갈 수 있었다.

이 감독은 "시라카와가 우리 팀과 잘 맞는 것 같다. 우리 애들이 시라카와랑 잘 놀기도 잘 놀고, 대화할 때도 보면 장난도 잘 친다. 어린 애들이 많으니까 서로 같이 잘 지내더라"며 심리적 안정도 시라카와가 반등한 요인 가운데 하나로 짚었다.

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2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 4회말 2대1 역전을 허용하고 이닝을 끝낸 시라카와가 아쉬움의 발걸음을 옮기고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com