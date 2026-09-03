'끝까지 안쓰고 싶었는데…' ERA 48.60, OBA 0.667 천적 상대 극한의 '강제 등판', "단순하게 루틴대로…"

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 8회 직접 마운드를 찾아 호투를 펼친 이이무라를 교체하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]롯데 자이언츠의 새로운 뒷문지기 이이무라 쇼타(28)가 극한 체험을 했다.

천적 관계와 팀 연패의 중압감을 이겨내고 KBO리그 데뷔 첫 세이브를 올렸다.

이이무라는 3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 원정 경기에서 3-2로 앞서던 9회말 1사 1, 2루 위기에 긴급 등판, ⅔이닝 무실점을 기록하며 팀의 1점 차 승리를 지켜냈다.

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이날 등판 전까지 이이무라에게 삼성은 '통곡의 벽'이었다.

올 시즌 삼성전 2경기에 나와 1패, 1⅔이닝 동안 9실점을 허용하며 상대 평균자책점(ERA)이 무려 48.60에 달했다. 상대 피안타율은 0.667(15타수 10안타)에 육박했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데가 3대2로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 이이무라-박건우 배터리의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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설상가상 롯데는 최근 6연패에 빠져 있었다.

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롯데 김태형 감독은 이이무라를 마무리 투수로 전환했으나 "이기는 경기도 없었고, 이이무라가 유독 삼성에 약하다"는 이유로 등판을 망설였다.

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이날도 1점 차 9회말 최준용을 올리며 이이무라의 등판을 가급적 피하고자 했다. 그러나 9회말 최준용이 위기를 자초하며 1사 1, 2루가 되자 이이무라의 등판은 피할 수 없는 선택이 됐다.

마운드에 오른 이이무라는 침착하게 박승규와 김태훈을 잇달아 범타 처리하며 깔끔하게 아웃카운트 2개를 잡아내고 마무리 임무를 완벽히 수행했다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 롯데 이이무라가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

경기 후 이이무라는 "등판할 때 마무리 상황임과 동시에 타이트한 상황이었다. 연패가 길어지고 있었기 때문에 꼭 막고 내려와야 한다는 책임감을 갖고 마운드에 올라갔다"며 "연패 중에 팀 승리를 지킬 수 있어서 그 어느 때보다 기쁘다"고 데뷔 첫 세이브 소감을 전했다.

극심한 천적과 위기 상황 중압감을 이겨낸 비결에 대해서는 "등판 전에 늘 해왔던 루틴을 지켰기 때문"이라고 설명했다. 그는 "그 상황에 대한 부담감보다는 눈앞에 보이는 것을 차근차근 하나씩 해나가고자 했던 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 덧붙였다.

과거 대만 프로야구에서도 마무리 역할을 맡았던 그는 "특별히 그 역할이 맞다는 생각보다는 그 역할에 맞춰 준비해야겠다는 생각으로 임했다"며 "오늘 등판에서도 복잡한 생각은 접어두고 단순하게 던지려 했다. 팀에 좋은 투수들이 많은 만큼 남은 시즌 포기하지 않고 최선을 다하겠다"는 다짐을 전했다.

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가슴을 졸이며 지켜본 롯데 김태형 감독도 경기 후 "이이무라가 쉽지 않은 상황에서 첫 마무리 등판에 나섰는데, 침착하게 자신의 공을 던지며 좋은 모습을 보여줬다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com