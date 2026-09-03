"이해가 안가는 판정" 억울할 뻔 롯데, 주로방해 인정도 못받고, 손성빈 부상교체까지, 하지만…

3회 강민호의 블로킹에 막혀 태그아웃되는 손성빈. 출처=SBS스포츠 중계화면(티빙)

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]천신만고 3대2 승리로 연패에서 탈출했지만 롯데 자이언츠로선 자칫 두고두고 아쉬운 장면으로 남을 뻔 한 순간이 있었다.

3일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전. 6연패 탈출을 모색하던 롯데에 시리즈 첫 선취점 기회가 찾아왔다.

삼성에 강한 롯데 선발 제레미 비슬리가 초반부터 강력한 구위로 삼성 강타선을 짓누르며 압도하고 있었다.

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롯데 타선도 화답을 시작했다.

3회초 1사 후 손성빈 장두성의 연속 안타로 1,2루. 황성빈이 내야 뜬공으로 물러났지만, 2사 후 나승엽이 삼성 선발 원태인의 몸쪽 146㎞ 직구를 강하게 당겨 우전안타를 날렸다.

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2사 후라 자동스타트를 끊은 2루주자 손성빈이 3루 코치의 콜에 따라 홈으로 쇄도했다.

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3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 3회초 2사 1,2루 나승엽의 안타때 2루주자 손성빈이 홈으로 파고들다 태그아웃되고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

하지만 삼성 우익수는 강견의 김성윤이었다.

정확한 보살 레이저 송구가 홈으로 전달됐고, 공을 답고 홈플레이트를 블로킹한 포수 강민호의 왼쪽 다리에 헤드퍼스트 슬라이딩을 시도한 왼손이 걸렸다.

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왼손이 베이스와 강민호의 왼쪽 다리에 막히면서 홈을 터치도 하지 못했다. 그 과정에서 손목이 꺾이며 찰과상까지 입고 말았다. 대기 타석의 레이예스가 포수가 주자의 주로를 막았다고 문제를 삼으며 비디오판독을 요구했다. 하지만 판독 결과 번복은 없었다.

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선취점 기회가 날아가는 순간. 비디오 판독을 해버리는 바람에 벤치에서는 포수에 의한 주로 방해를 항의할 수도 없었다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 3회초 2사 1,2루 김성윤이 나승엽의 안타때 2루주자 손성빈을 홈에서 잡아낸 뒤 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

설상가상 손성빈은 통증을 호소했고, 롯데 벤치는 즉각 3회말 수비 시작과 함께 포수를 박건우로 교체했다.

롯데 구단 관계자는 "손성빈 선수는 3회초 홈 슬라이딩 과정에서 왼쪽 손목이 꺾였다. 왼쪽 손 전체적으로 찰과상도 있어 선수 보호 및 관리 차원에서 교체했다"며 "현재 아이싱 조치를 취하며 경과를 지켜볼 예정"이라고 설명했다.

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이날 중계진은 이 판정 결과에 의문을 표했다. "앞으로 공을 잡은 포수는 홈플레이트를 막으면 된다는 이야기냐"며 "개인적으로 이해가 안 가는 판정"이라고 말했다.

롯데로선 아쉬운 장면이었지만, 규정상 판정에 문제는 없었다.

포수의 주로방해를 규정한 야구규칙 6.01(i)

홈 플레이트에서의 충돌 방해를 규정한 야구규칙 6.01 (i)에 따르면 포수의 주로 방해를 엄격하게 해석하고 있다.

특히 (2)항에서 '포수는 자신이 공을 가지고 있는 경우를 제외하고는 득점을 시도하는 주자의 주로를 막을 수 없다'고 규정하고 있다. 반대해석을 하면 '포수가 공을 쥔 상태'라면 자연스러운 태그 동작에서 주로를 막는 경우는 위반이 아니라는 뜻이다.

삼성 포수 강민호는 김성윤의 원바운드 송구를 미트에 넣기 전까지는 홈플레이트를 열어놓고 있었다. 공을 미트에 넣은 뒤 태그를 위해 쇄도하는 주자 쪽으로 몸을 돌리는 과정에서 왼쪽 무릎이 결과적으로 주로를 막게 됐다.

규정의 핵심은 '포수가 공을 소유하고 있느냐' 여부다. 이번 케이스 처럼 포수가 송구를 받아 태그로 향하는 자연스러운 연결동작일 경우 주로 방해 세이프가 성립하지 않는다.

규정에 맞는 판독센터의 정확한 판정 결과였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com