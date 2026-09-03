'8kg 감량+데뷔 첫 선발' 이로운, 4이닝 84구 2실점 무난투…151㎞ 강속구에 다양한 구종 '합격점'? [고척 현장]

사진제공=SSG 랜더스

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 233경기를 모두 구원투수로 뛰었던 '33홀드 특급 필승조'의 파격적인 첫 선발 등판. 1회 흔들림과 투구 수 관리에서 숙제를 남겼지만, 최고 151㎞ 강속구와 6개 구종을 자유자재로 구사하며 선발 투수로서의 확실한 잠재력을 입증했다.

SSG 랜더스 우완 투수 이로운은 3일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 프로 데뷔 첫 선발 투수로 마운드에 올라 4이닝 동안 3피안타 3볼넷 5탈삼진 2실점을 기록했다.

팀이 1-2로 뒤진 5회말 교체돼 패전 투수 요건을 안았지만, 경기 전 이숭용 감독이 설정했던 한계 투구수(90구)에 근접한 84구를 책임지며 성공적인 첫 발걸음을 뗐다.

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경기 초반 선발로서의 긴장감 탓인지 제구가 다소 흔들렸으나, 이닝을 거듭할수록 불펜 에이스 시절의 위력적인 구위를 되찾았다.

1회 선두타자 서건창에게 볼넷을 내주며 불안하게 출발했다. 이어 추재현에게 우중간 1타점 적시 2루타를 맞아 선취점을 헌납했고, 2사 후 김웅빈에게 추가 적시타를 허용해 2실점했다.

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하지만 2회말 안치홍과 김동헌을 연달아 헛스윙 삼진으로 돌려세우는 등 날카로운 변화구로 3타자를 깔끔하게 삼자범퇴 처리했다.

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3회에도 2사 후 볼넷과 안타로 맞이한 1, 2루 실점 위기에서 1회 적시타를 맞았던 김웅빈을 투수 앞 땅볼로 직접 유도해 내며 추가 실점을 막아냈다.

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아쉬움이 남은 순간은 4회말이었다. 1사 1루에서 여동욱을 헛스윙 삼진으로 솎아내고 권혁빈을 1루수 뜬공으로 처리해 이닝을 끝냈지만, 두 타자를 상대하는 데만 무려 17개의 공을 던졌다.

투구 수가 급격히 불어나 84개에 도달하자, SSG 벤치는 무리시키지 않고 5회 시작과 함께 좌완 박시후로 투수를 교체했다. 선발로서 타자와의 볼카운트 승부를 더 빠르게 가져가야 한다는 실전 과제를 남긴 대목이었다.

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이날 이로운은 불펜 시절 패스트볼 위주의 투구에서 벗어나 이숭용 감독이 극찬했던 '풍부한 레퍼토리'를 유감없이 선보였다.

최고 151㎞ 직구(포심 19개)를 바탕으로 투심 패스트볼(26개), 체인지업(15개), 커브(10개), 슬라이더(8개), 커터(6개) 등 총 6가지 구종을 고루 섞었다.

한편 이날 팀은 키움에 2대3으로 패했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com