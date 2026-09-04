'이럴수가, 7~8월 슬럼프→9월엔 1선발급' 7억팔 전체 1순위, '5이닝 8K 1실점'…"승수 욕심無, 팀 연패 끊을수 있어 기쁘다" [고척 포커스]

고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "개인적인 승리 욕심은 없다. 팀연패를 끊는데 앞장설 수 있어 기쁘다."

9회초 통한의 동점을 허용하며 눈앞에서 시즌 2승 요건이 날아갔지만, 마운드를 든든하게 지켜낸 영건의 표정에는 아쉬움 대신 환한 미소가 번졌다. 벼랑 끝에 몰렸던 팀의 6연패를 끊어내기 위해 101개 혼신의 공을 던졌고, 사령탑과 팬들이 간절히 바라던 '선발 투수의 본분'을 100% 해냈기 때문이다.

키움 히어로즈 우완 선발 박준현은 3일 서울 고척스카이돔에서 열린 SSG 랜더스와의 홈경기에 선발 등판해 5이닝 3피안타 4볼넷 8탈삼진 1실점으로 역투했다.

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2-1로 앞선 상황에서 마운드를 불펜에 넘겼으나 9회초 동점이 되며 승리투수가 되진 못했다. 하지만 키움은 9회말 2사 후 터진 추재현의 끝내기 안타로 3대2 극적인 승리를 거두며 지긋지긋했던 6연패 사슬을 끊어냈다.

선발 투수로서 승리투수 요건을 채우고 내려간 뒤 9회초 동점이 되는 순간은 투수에게 가장 허탈한 상황 중 하나다. 하지만 박준현의 시선은 '팀의 승리'에만 머물러 있었다.

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박준현은 "개인적인 승리 욕심은 없다"며 "팀연패를 끊는데 앞장설 수 있어 기쁘다"라고 의연한 소감을 밝혔다.

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이날 박준현의 호투가 더욱 값진 이유는 혹독했던 한여름의 부진을 털어내고 이뤄낸 완벽한 반등이기 때문이다.

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6월까지 9경기에서 평균자책점(ERA) 2.98로 호투했던 박준현은 7월 들어 4경기 ERA 10.69로 흔들렸고 8월에도 3경기 ERA 8.71로 고전하며 7~8월 두 달간 7경기에서 4패 ERA 9.91이라는 극심한 성장통을 겪었다.

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제구 난조와 실점이 이어지며 자칫 자신감을 잃을 수도 있었던 위기의 순간, 그를 다시 일으켜 세운 것은 코칭스태프와 선배들의 따뜻한 조언이었다.

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박준현은 최근에 투구 내용이 좋지 않았는데 노병오, 박승주 코치님들과 많은 선배님들께서 도움을 주셔서 좋은 투구를 할 수 있었다"라고 감사의 뜻을 표했다.

SSG 강타선을 상대로 뽑아낸 8개의 탈삼진은 이날 투구의 백미였다. 볼넷 4개를 내주며 위기를 맞기도 했으나, 도망가지 않고 스트라이크존을 과감하게 공략하며 고비마다 헛스윙 삼진을 솎아냈다.

박준현은 탈삼진 비결에 대해 "경기 전에 공격적으로 투구하자고 마음을 먹었고 이 부분이 많은 탈삼진을 잡을 수 있는 원동력이 된 것 같다"라고 설명했다.

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설종진 감독 역시 경기 후 "박준현이 아쉽게 승리투수가 되지는 못했지만 5이닝 동안 좋은 투구를 해줬다"라며 "위기 상황에서도 자신의 공을 던지며 스스로 극복해 나가는 모습이 대단히 고무적이었다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

올 시즌 17경기에 모두 선발로 등판하며 76⅔이닝 동안 80개의 탈삼진을 뽑아낸 박준현은 9월 첫 등판에서 ERA 1.80(5이닝 1자책)의 쾌투를 기록하며 시즌 막판 반등의 신호탄을 쏘아 올렸다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com