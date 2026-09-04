두산 배 아파서 어쩌나…2차 드래프트 키움행→3할 타자 변신에 첫 끝내기 안타까지 '커리어하이' 찍는다

고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 야구는 9회말 2아웃부터라고 했던가. 키움 히어로즈가 6연패를 끊으며 '끝내기 극장'을 열었다.

9회말 2사 3루, 볼카운트 2B2S. 단 하나의 공으로 팀의 연패가 이어지느냐, 극적인 반등을 이루느냐가 갈리는 승부처였다. 숨 막히는 긴장감 속에서 배트를 힘차게 돌린 주인공은 올 시즌 친정 키움으로 돌아와 '커리어 하이'를 쓰고 있는 외야수 추재현이었다.

키움은 3일 고척 SSG 랜더스와의 홈경기에서 4타수 3안타 2타점 1득점으로 맹활약한 추재현의 활약으로 승리했다. 특히 2-2로 맞선 9회말 2사 3루에 터진 추재현의 극적인 끝내기 적시타에 힘입어 연패의 늪에서 탈출했다.

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1회말 1타점 적시 2루타, 7회 투수 앞 내야안타, 그리고 9회말 경기를 끝내는 적시타까지 작렬한 추재현은 데뷔 첫 끝내기 안타의 짜릿한 흥분 속에서도 팀의 연패를 끊어낸 안도감과 선배 서건창을 향한 깊은 존경을 함께 전했다.

9회말 1사 후 터진 권혁빈의 데뷔 첫 3루타, 이어 서건창의 투수 앞 땅볼로 맞이한 2사 3루. SSG 투수 전영준은 추재현을 상대로 4구째까지 거침없이 패스트볼만 꽂아 넣으며 2S를 선점했다. 추재현은 "끝내기 상황 자체가 프로 데뷔 후 처음이라 2S에 몰렸을 땐 '결과가 안 나올 수도 있겠다'는 생각이 스치기도 했다"라며 "하지만 생각을 복잡하게 하지 않고 심플하게 마음을 비웠다"라고 입을 열었다.

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이어 과감했던 노림수에 대해 "전영준 선수가 올 시즌 나를 상대로 변화구를 단 1개도 던지지 않았다. 그 직구에 계속 당해왔던 기억이 있었다"라며 "그래서 5구째에도 '삼진을 당하는 한이 있더라도 무조건 직구 하나만 보고 친다'고 결단을 내렸다. 그 단순하고 과감했던 선택이 좋은 타구로 연결됐다"라고 설명했다. 실제로 전영준은 추재현에게 던진 5구 모두 직구였다.

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고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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전날(2일) 5점 차 리드를 지키지 못하고 6대9 충격적인 역전패를 당했던 키움 더그아웃. 자칫 패배 의식에 젖을 수 있었던 위기에서 선수단을 깨운 것은 자발적인 '복기'와 '소통'이었다.

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추재현은 "어제 다 잡았던 경기를 놓치고 난 뒤 선수들끼리 모여 많은 대화를 나눴다"며 "팀이 이길 수 있는 방향에 대해 깊이 고민했고, 상대 투수들의 구종과 볼배합을 어떻게 공략할지 서로 진지하게 리뷰하며 오늘 경기를 준비했다. 그 간절함이 오늘 1점 차 승리로 보상받은 것 같다"라고 전했다.

2021년 롯데 자이언츠 시절 주전으로 도약하며 커리어 하이를 기록했던 추재현은 2차 드래프트를 통해 친정 키움 유니폼을 다시 입었다. 그리고 올 시즌, 그는 서건창과 함께 팀 타선의 중심을 잡으며 개인 통산 최고의 시즌을 완성해 가고 있다.

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2021년과의 비교에 대해 추재현은 "확실히 그때보다 성적이나 타격 지표가 더 좋은 것은 맞다"라고 인정하면서도 "하지만 친정에 복귀하며 거창한 목표나 큰 생각을 품지는 않았다. 그저 감독님과 코칭스태프께서 많은 생각 없이 야구에만 집중할 수 있는 환경을 만들어주시고 기회를 주신 것 자체에 매일 감사할 따름"이라고 겸손하게 답했다.

추재현(3할7리)은 서건창(3할1푼9리)과 함께 팀의 유이한 3할 타자다. 추재현은 타격감 유지 비결에 대해 "긴 시즌을 치르다 보면 내가 정립해 둔 타격 이론이나 폼이 흔들리고 헷갈릴 때가 반드시 찾아온다"라며 "그럴 때마다 (서)건창이 형에게 찾아가 끊임없이 물어보고 조언을 구한다"라고 밝혔다.

이어 "타격코치님, 수석코치님과도 대화를 많이 나누지만, 타석에서 산전수전을 다 겪은 건창이 형의 실전 팁이 정말 큰 도움이 된다. 선배들의 조언을 바탕으로 중심을 잃지 않으려 노력한 것이 좋은 결과로 이어지고 있다"라고 고마움을 표했다.

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고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com