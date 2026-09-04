"환상적인 안타" 루키 상대로 2루타 폭발! '대타' 이정후, 일단 타율 추락 붙잡았다...SF 2-5 피츠버그

이정후가 4일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전에서 7회초 무사 1,2루서 대타로 들어가 우익선상 2루타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 한없이 추락하던 타율을 일단 멈춰 세웠다. 선발이 아닌 교체 출전으로 안타를 친 덕분이다.

이정후는 4일(이하 한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 원정경기 선발 라인업에서 제외됐다. 전날까지 3경기 연속 무안타로 부진하자 하루 휴식을 부여받았다. 교체 출전은 예상됐던 터다.

이정후는 0-4로 뒤진 7회초 타석에 들어섰다. 선두타자 조나 콕스와 터너 힐이 연속 볼넷을 얻어 무사 1,2루 찬스를 만들었다.

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토니 바이텔로 감독은 이정후를 앤드류 키즈너의 대타로 기용했다. 이정후는 상대 우완 크리스티안 커티스의 초구를 끌어당겨 우측 2루타를 터뜨려 2루주자 콕스를 홈으로 불러들였다. 몸쪽으로 날아든 95.5마일 직구를 정확하게 잡아당겼다. 발사각 20도, 타구속도 94.6마일로 날아간 공은 우측 외야 파울라인 안쪽에 떨어져 투 바운드 후 펜스를 때렸다. 시즌 28호 2루타.

현지 중계진은 "야구라는게 알다가도 모를 일이죠. 이닝의 첫 아웃을 잡으려고 하는 상황에서 볼넷을 2개나 내주다 보니 어느새 실력있는 타자가 타석에 들어가 득점을 만들내곤 합니다. 바로 그런 상황에서 이정후가 2루타를 터뜨렸습니다"며 "환상적인 2루타"라고 해설했다.

이정후. Imagn Images연합뉴스

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이정후에 적시타를 얻어맞은 커티스는 최근 메이저리그에 데뷔한 루키다. 2023년 드래프트 12라운드에서 피츠버그의 지명을 받고 입단해 올해까지 마이너리그에서 3시즌 통산 67경기(선발 59경기)에 등판해 272⅔이닝을 던져 13승16패, 평균자책점 4.26, 308탈삼진을 기록했다. 피츠버그가 키우는 선발투수다.

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지난 7월 19일 클리블랜드 가디언스전서 메이저리그에 데뷔해 구원으로 5이닝 2안타 무실점으로 호투했고, 다시 트리플A로 내려갔다가 지난달 24일 다시 올라와 LA 다저스를 상대로 마지막 투수로 등판해 3이닝 무안타 무실점으로 또 호투했다.

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다시 마이너리그로 내려간 그는 이날 다시 빅리그로 승격, 세 번째 투수로 나가 3이닝 동안 1안타와 3볼넷을 내주고 2실점했다. 하지만 팀이 5대2로 승리해 구원승을 따냈다. 메이저리그 데뷔 첫 승. 직구 스피드는 최고 97.4마일, 평균 95.5마일을 찍었고, 커터, 체인지업, 슬라이더, 커브를 섞어 던졌다.

이정후가 루키의 초구를 노리고 들어간 것으로 봐야 한다.

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피츠버그 신예 마무리 메이슨 몽고메리. AP연합뉴스

그러나 이정후는 2-5로 뒤진 9회 2사후 마지막 타자로 들어가 땅볼아웃됐다. 상대 좌완 마무리 메이슨 몽고메리의 85.4마일 커브를 잘 끌어당겼으나, 1루수 정면으로 흘렀다. 90마일대 후반의 직구와 커브를 주로 던지는 몽고메리는 8월 이후 마무리를 맡아 최근 8연속 세이브 기회를 성공했다. 또한 최근 16경기 연속 무실점 행진 중이다.

지난달 30일 애리조나 다이아몬드백스와의 더블헤더 2차전서 7회말 중전안타를 때린 이후 17타석 만에 안타를 생산한 이정후는 타율 0.283(487타수 138안타), 9홈런, 51타점, 62득점, 12도루, OPS 0.739를 마크했다.

샌프란시스코는 이번 3연전을 1승2패로 마무리해 58승83패를 마크, NL 서부지구 4위를 유지했다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com