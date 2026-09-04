7000억 슈퍼스타에게 대체 무슨 일이…삼진 뒤 팔 털고 찡그리더니→결국 31경기 만에 벤치행 '다저스 날벼락'

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[스포츠조선 고재완 기자] 끝내 방망이를 내려놓고 숨고르기에 들어갔다. 메이저리그(MLB) 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 극심한 타격 슬럼프와 누적된 부상 여파로 31경기 만에 선발 라인업에서 제외됐다. 전날 경기 연장전에서 헛스윙 삼진을 당한 뒤 오른팔을 부여잡고 통증을 호소했던 장면이 결국 결장의 결정타가 됐다.

다저스는 4일(한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유니클로 필드 앳 다저스타디움에서 열리는 세인트루이스 카디널스와의 홈 3연전 마지막 경기를 앞두고 오타니가 빠진 선발 명단을 발표했다. 오타니가 지키던 1번 타자 자리에는 중견수 토미 에드먼이 전진 배치됐고, 지명타자로는 알렉스 콜이 8번에 이름을 올렸다. 오타니가 선발 라인업에서 제외된 것은 지난 7월 30일 시애틀 매리너스전 이후 31경기 만이다.

단순한 체력 안배 차원의 휴식이 아니다. 전날(3일) 세인트루이스전에서 드러난 몸 상태와 타격 밸런스는 심각한 수준이었다. 오타니는 3일 경기에서 4타수 무안타 1볼넷 1득점에 그쳤다. 1회 첫 타석 볼넷 출루 이후 네 타석 연속 삼진으로 물러났는데, 4삼진은 다저스 입단 후 개인 한 경기 최다 삼진 타이기록이다. 특히 5-5로 팽팽하던 연장 10회말 선두타자로 나서 헛스윙 삼진을 당한 직후, 오른쪽 팔을 강하게 털며 얼굴을 잔뜩 찌푸리는 장면이 중계 화면에 그대로 포착됐다.

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경기 후 LA 다저스 데이브 로버츠 감독은 심각성을 숨기지 않았다. 로버츠 감독은 "오늘 밤 오타니의 모습은 빙산의 일각(Tip of the iceberg)에 불과했다. 지난 몇 주 동안 그가 평소 알고 있던 본인의 모습이 아니라는 것을 계속 느껴왔다. 트레이닝 파트 및 오타니와 심도 깊은 대화를 나누고 현재 몸 상태를 면밀히 점검하겠다"고 말했다.

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오타니의 부진 원인은 복합적인 부상과 피로 누적에 있다는 분석이다.

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전반기 투수로서 14경기 8승 2패 평균자책점 1.79, 탈삼진 95개로 사이영상급 피칭을 펼쳤던 오타니는 지난 7월 4일 샌디에이고전 이후 왼쪽 무릎 통증으로 마운드에 오르지 못하고 있다. 8월 들어 불펜 피칭 등 투구 재활 프로그램을 가동했으나, 이 과정에서 오른쪽 이두근 통증까지 겹쳤다.

MLB닷컴에 따르면 오타니는 8월 투구 프로그램을 재개한 이후 타율 2할4리, OPS 0.704로 생산력이 급락했고 삼진만 32개를 당했다.

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로버츠 감독 역시 잔여 시즌 오타니의 투구 중단(셧다운) 가능성에 대해 "선택지 중 하나"라고 인정하며, 포스트시즌 마운드 복귀가 사실상 무산될 수 있음을 시사했다.

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전반기까지 메이저리그 역대 최초 4년 연속 MVP 수상이 유력해 보였던 기세도 8월 이후 급격한 침체로 짙은 먹구름이 꼈다. 최근 12경기 연속 타점을 올리지 못할 만큼 중심 타자로서의 해결사 능력이 실종된 상태다.

다저스는 내셔널리그 서부지구 선두를 달리고 있지만, 2위 샌디에이고의 추격 속에 아직 디비전시리즈 직행을 완벽히 굳히지 못했다. 현지에서는 포스트시즌에서 '완전체 오타니'를 쓰기 위해 열흘짜리 부상자 명단(IL)에 올려 확실한 휴식을 부여해야 한다는 목소리도 높았다.

일단 로버츠 감독은 IL 등재 대신 하루 휴식을 선택하며 상태를 지켜보기로 결정했다. 하지만 4연타석 삼진 참사와 통증 노출로 몸에 명확한 경고등이 켜진 만큼, 오타니가 언제 다시 정상적인 모습으로 그라운드에 돌아올 수 있을지 궁금증이 쌓인다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com