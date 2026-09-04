MVP 경쟁 끝났다! PCA 39호포 선제 결승포 작렬, 홈런왕도 보인다...아픈 오타니는 결국 결장

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 4일(한국시각) 리글리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에서 3회말 중월 투런홈런을 터뜨리고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]MVP 확정포나 다름없다.

시카고 컵스 '슈퍼스타' 외야수 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 시즌 40홈런에 1개차로 다가섰다. 팀 승리를 이끄는 결승포를 날리며 다시 한 번 MVP 예약자다운 포스를 뿜어냈다.

PCA는 4일(이하 한국시각) 리들리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에 리드오프 중견수로 출전, 홈런을 포함해 4타수 1안타 2타점 1득점의 맹타를 휘두르며 2대1 승리를 이끌었다. 선제 홈런이 결승타였다.

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홈런을 터뜨린 것은 0-0의 균형이 이어지던 3회말 두 번째 타석. 1사후 카슨 켈리가 좌전안타를 기회를 마련했다.

PCA가 3회말 선제 투런홈런을 터뜨리고 들어와 먼저 홈을 밟은 카슨 켈리와 손을 맞잡고 있다. Imagn Images연합뉴스

이어 타석에 들어선 PCA는 밀워키 우완 선발투수 로간 헨더슨을 중월 투런포로 두들겼다.

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볼카운트 2B1S에서 4구째 몸쪽으로 떨어진 84.1마일 체인지업을 걷어올려 가운데 펜스를 넘겼다. 발사각 27도, 타구속도 104.3마일, 비거리 413피트짜리 시즌 39호 홈런. 지난달 31일 신시내티 레즈전서 멀티홈런을 작렬한 이후 4일 만에 대포를 가동했다.

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그는 8월 30일 신시내티전에서 생애 첫 3홈런 경기를 펼치는 등 최근 6경기에서 6홈런을 몰아쳤다.

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이로써 PCA는 메이저리그 홈런 선두 필라델피아 필리스 카일 슈와버를 1개차로 압박하며 홈런왕 판도를 더욱 뜨겁게 몰고 갔다. 슈와버는 8월 27일 시애틀 매리너스전서 40호 홈런을 친 뒤 6경기 연속 침묵했다.

타율 0.280(543타수 152안타), 39홈런, 93타점, 103득점, 73볼넷, 32도루, 출루율 0.375, 장타율 0.571, OPS 0.946, 310루타를 마크 중인 PCA는 NL에서 OPS, 장타율, 득점, 루타 1위에 홈런 2위, 도루 2위, 타점 5위를 달리고 있다. 전날까지 bWAR과 fWAR은 각각 8.4, 9.3으로 양 리그를 통틀어 압도적인 선두였다.

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LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

내셔널리그(NL) MVP를 놓고 PCA와 경쟁해 오던 LA 다저스 오타니 쇼헤이는 부상 이슈 때문에 힘을 급격히 잃었다. 결국 이날 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 결장했다.

그동안 숱한 휴식 권유에도 출전을 고집했던 오타니는 이제 포스트시즌을 위해 몸을 생각하지 않을 수 없는 지경에 이르렀다. 부상 부위는 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근이다. 4년 연속 및 생애 5번째 MVP는 물건너갔다고 봐야 한다.

밀워키와의 홈 4연전을 2승2패로 마무리한 컵스는 79승62패를 마크, NL 중부지구 2위, 와일드카드 2위를 지켰다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com